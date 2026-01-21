Официальная касса России: Аватар Великолепный

С этого уикенда аналитики БК будут каждый уикенд высчитывать разницу между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов. Эта сумма будет обозначаться как приблизительная касса теневых проектов уикенда.

Первые выходные после праздников заметно отредактировали общую картину киносмотрения. Прокат возглавили вернувшиеся в неофициальный прокат пиратские релизы во главе с голливудским блокбастером АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Разница между общими сборами уикенда, по данным ЕАИС, и цифрами БК достигла 480 млн рублей. И эту сумму мы атрибутируем теневому показу.

Лидер новогодних праздников, ЧЕБУРАШКА 2, потерял 73,5% от сборов прошлой недели, пополнив кассу еще на 337 млн рублей. Общий бокс-офис проекта достиг 5,438 млрд. Это на 32,5% выше сборов оригинального фильма за тот же временной отрезок (4,105 млрд). Однако по числу зрителей сиквел уступает первому фильму 20,3%: 13,1 млн человек против 10,4 млн. Такая посещаемость позволила релизу 2026 года занять шестое место среди самых успешных по числу зрителей картин в российском прокате. Следующий рубеж – КОРОЛЬ ЛЕВ (10,9 млн проданных билетов).

Феноменально держится в прокате ГОРНИЧНАЯ, потерявшая на второй неделе всего 1% от стартовых сборов. Триллер положил в копилку еще 133 млн рублей, суммарно заработав уже 325 млн. Число зрителей составило 515 тысяч. По обоим показателям фильм с Сидни Суинни и Амандой Сайфред превосходит тотал прошлогоднего аналога ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (240 млн рублей и 429 тысяч зрителей), а также демонстрирует лучшую динамику, чем осенний хит ДРАКУЛА (251 млн рублей и 476 тысяч зрителей после двух уикендов). Еще один рекорд – средняя наработка на сеанс: 32 человека – самый высокий показатель официального проката.

На четвертом и пятом месте продолжают борьбу ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО. Несмотря на существенные потери в сборах: 75,2% и 75,9% соответственно, дистанция между сказочными релизами не изменилась. 1,2% составляет разница по финансовому показателю: у фильма по произведениям Эдуарда Успенского 2,264 млрд рублей, а у картины по мотивам книги Алексея Толстого 2,238 млрд рублей. А разрыв по числу зрителей сократился на одну десятую доли до 6,4%: 4,519 млн против 4,245 млн человек. При этом оба проекта начали отставать по динамике от новогодних лент прошлых лет: ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (2,582 млрд рублей и 6,992 млн зрителей после третьего уикенда) и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (2,477 млрд рублей и 5,134 млн зрителей за аналогичный период).

Фаворит наградного сезона МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ начал работу с шестой строчки, освоив 69,2 млн рублей. Фильм с Тимоти Шаламе стартовал лучше, чем прошлогодний лауреат премии «Оскар» АНОРА (55,5 млн рублей). А по числу проданных билетов картины выступили на равных – 102 тысячи. Однако спортивная комедия не смогла обойти показатели другого релиза кинокомпании А24, который выходил в прошлом году на тех же датах, ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (70 млн рублей и 117 тысяч зрителей). В итоге новинка заняла четвертое место в рейтинге проектов студии, выходивших в официальный российский прокат.

Директор по спецпроектам онлайн-кинотеатра «Амедиатека», который выступает правообладателем фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, Александра Геллер отметила, что компания вместе с партнером «Атмосферой кино» довольна стартовыми результатами, и подчеркнула, что с релизом было особенно приятно работать при продвижении: «Безусловно, наше главное преимущество – виртуозная игра Тимоти Шаламе, за которую он уже получил «Золотой глобус». И, несмотря на продолжительный хронометраж, кино настолько драйвовое, что не дает отвлечься ни на секунду. Нам повезло, что мы работаем с фильмом высочайшего качества и, конечно же, со студией А24, которая обеспечила картину беспрецедентной маркетинговой поддержкой».

На седьмом месте расположилась еще одна голливудская новинка УБОЙНАЯ СУББОТА. Сумма сборов составила 15,1 млн рублей, а число зрителей – 29 тысяч. Комедийный боевик превысил показатели схожих проектов РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн рублей и 27 тысяч зрителей) и КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (11 млн рублей и 22 тысячи зрителей), однако уступил более «женскому» аналогу ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (19,8 млн рублей и 39 тысяч зрителей).

Самым существенным падением в десятке отметился мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ – 80,8%. За четыре недели проект студии «Мельница» и кинокомпании СТВ освоил 542 млн рублей и привлек 1,243 млн зрителей. Это выше итогового показателя прошлогодней анимации ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (432 млн рублей и 1,109 млн зрителей), но более чем в два раза уступает предыдущей части франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ по обоим критериям (1,122 млн рублей и 3,461 млн зрителей за весь период проката).

Комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР задержалась на девятом месте, снизив темпы сборов разом на 79,7%. Фильм с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком заработал 62,4 млн рублей, превзойдя тоталы прошлогодних комедий СНЕГОВИК (60,8 млн) и МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (57,6 млн). В среднем на сеанс приходили 7 человек, это самая низкая наработка в топ-10.

В полноценный прокат после превью вышел хоррор СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ. Общие сборы американского фильма ужасов после второго уикенда достигли 39,9 млн рублей. У релиза есть все шансы догнать по результатам «новогодний» релиз ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (43,1 млн рублей).

Также в прокат вышли фильм ужасов УИДЖА. ШЕПОТЫ МЕРТВЫХ (14-е место, 2,5 млн рублей и 5,3 тысячи зрителей), китайская анимация ОКЕАН ЧУДЕС (17-е место, 1,8 млн рублей и 4,8 тысячи зрителей) и военная драма ЗАВЕРБОВАННЫЙ (19-е место, 901 тысяча рублей и 2,7 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,346 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,466 млрд. Это на 50,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 106,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировала сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ.

Фото: кадр со съемок фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

21.01.2026 Автор: Вероника Cкурихина