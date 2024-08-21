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Аналитика


Официальная касса России: лучшая новинка стала только шестой

Топ-5 релизов не изменился с прошлого уикенда

Короткометражные фильмы с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрывался голливудский блокбастер ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, продолжают лидировать в прокате несмотря на то, что сборы от подобных показов оказались на 50,2% ниже, чем на прошлой неделе. Суммарная выручка пиратских релизов составила 93,9 млн рублей.

Экранизация видеоигры БОРДЕРЛЕНДС, несмотря на звездный состав и отсутствие новых конкурентов, заработала 32,3 млн рублей и потеряла значительные 52,7% сборов. Падение оказалось сильнее, чем у других зарубежных релизов Global Film, ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (36,5%) и НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (40,8%). Выручка за две недели достигла 128 млн рублей. Это больше, чем было у прошлогоднего экшна ЗАЛОЖНИКИ (96,2 млн), и гоночной драмы ФЕРРАРИ (119 млн).

Хорошо себя чувствует в прокате хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ: на четвертой неделе он потерял всего 29% сборов. Мистический триллер с Николасом Кейджем и Майкой Монро освоил за уикенд 22,7 млн рублей и увеличил свою кассу до 331 млн рублей. Это выше показателей таких студийных фильмов ужасов, как ТИХОЕ МЕСТО (322 млн) и ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО (298 млн).

Четвертое место сохранила за собой семейная картина МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. Лента о дружбе мальчика и лисы привлекла на втором уикенде еще 18,3 млн, потеряв в сборах 33,3%. Общая касса составила 60,6 млн рублей и превзошла сборы документальной истории ОГНЕННЫЙ ЛИС (41,3 млн) за два первых уикенда, и итоговые сборы похожего фильма ДУХ БАЙКАЛА (39,3 млн).

ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ уверенно держится в топ-5 уже пять недель. Фильм заработал за уикенд 15 млн рублей, потеряв всего 23,5%, что стало лучшим показателем в топ-10. Общая касса составила 279 млн рублей. Фильм с Павлом Прилучным практически повторяет график сборов прошлогодней комедии ЗА ПАЛЫЧА! (277 млн после пяти уикендов).

Только с шестого места стартовала лучшая новинка этой недели – мультфильм ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ. Проект заработал 14,1 млн рублей, что меньше, чем было у других анимационных релизов «Вольги»: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (15,3 млн) и СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (20,5 млн).

На седьмой строчке оказалась новая российская романтическая комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ. Касса первого уикенда составила 10,2 млн рублей, что меньше, чем было у схожих по жанру проектов ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (15,2 млн) и КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (16,6 млн).

Отметку в 200 млн рублей преодолела семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА. Фильм с Миланой Хаметовой за шесть недель в прокате заработал 200,8 млн и уверенно приближается к показателям НЕПОСЛУШНИКОВ (218 млн).

Новый хоррор ВИСЕЛИЦА.ЖЕРТВА ПРИЗРАКА на старте освоил 7,7 млн рублей. Это близко к показателям недавнего фильма ужасов «Экспоненты» ЖУТЬ (8,7 млн рублей), но в два раза меньше, чем июльский релиз прокатчика АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (15,8 млн).

Замкнул топ-10 корейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ, заработавший 7,1 млн рублей. Стартовые сборы оказались ниже, чем у предыдущей части франшизы КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (10,1 млн).

Также в прокат вышли аниме СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ (11-е место, 6,8 млн), фантастические приключения ТИХОЕ МЕСТО. ИСТОРИЯ М (16 место, 3,2 млн), португальские ужасы ЗАКЛЯТИЕ АМЕЛИИ (19-е место, 2,1 млн) и перевыпуск фильма МАД с Мэттью Макконахи (20-е место, 1,5 млн)

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 264 млн рублей, с учетом стран СНГ – 349 млн. Это на 33,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 27,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате лидировал полнометражный анимационный кинокомикс ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

21.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина

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