Официальная касса России: сборы кинотеатров продолжают снижение

Сборы картины о Джеймсе Бонде сократились на 46,7%, общая касса достигла 707 млн рублей. У предыдущего фильма франшизы, 007: СПЕКТР, после трех уикендов в копилке было 722 млн.

Мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН стартовал с 86,7 млн рублей и второй строчки бокс-офиса. Новинка опередила КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (76,9 млн), но уступила последней части ТРОЛЛЕЙ (96 млн).

«Конечно же, влияние информационной обстановки, статистики и грядущих ограничений трудно недооценить. При этом РОН проявил себя достойно, до последнего конкурируя за первое место на уикенде. Конечно, жаль, что сложившийся позитивный «сарафан» и наш расчет на каникулы не сработают в текущей ситуации», – рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу Disney Елена Бродская.

ВЕНОМ 2 увеличил свою кассу на 76,3 млн рублей и расположился на третьей строчке рейтинга. Кинокомикс обошел по итогам уикенда окончательные цифры МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (1,883 млрд) и ДЖОКЕРА (1,890 млрд).

Потери мультфильма СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР составили 60,7%. Это почти совпадает с цифрами первой части (-62%), однако в этот раз причиной стало не окончание школьных каникул, а выход в прокат прямого конкурента и ухудшение эпидемиологической обстановки. Всего в активе сиквела 342 млн рублей.

ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ стартовал с 48,9 млн рублей, это на 54,9% ниже, чем было у предыдущей части франшизы. По этому показателю новинка уступила таким проектам, как ПИЛА (-42,5%) и КЛАУСТРОФОБЫ (-39,8%).

Отечественная комедия ДРАКУЛОВ, ставшая шестой, начала прокат с 30,5 млн рублей, уступив тем самым фильму РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (48,6 млн). Восьмое место бокс-офиса досталось фильму ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП. Криминальный боевик стартовал с 11 млн рублей, что меньше, чем было у предыдущей работы Джо Карнахана, картины ДЕНЬ КУРКА (17,1 млн). Девятую строчку заняла биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА, освоившая 8,6 млн. Сборы драмы с Бенедиктом Камбербатчем расположились между показателями проектов ЭЙФЕЛЬ (5,6 млн) и ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (12,6 млн).

Также в прокат вышли военная драма УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (1,8 млн рублей, 12-е место), комедия ПО СОСЕДСТВУ (0,9 млн, 16-е место), а также перевыпуски картин ГЛАДИАТОР (0,7 млн, 18-е место) и ВОЗВРАЩЕНИЕ (0,7 млн, 20-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 458 млн рублей, с учетом стран СНГ – 514 млн. Это на 23% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 140% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ.

27.10.2021 Автор: Максим Острый