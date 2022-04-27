Официальная касса России: бокс-офис сократился почти на четверть относительно прошлого уикенда

Новая работа Сергея Мокрицкого заработала за уикенд 31,6 млн рублей. Этот результат оказался на уровне с показателями ЗОИ (30,8 млн) и ЛЕТЧИКА (30,3 млн), но значительно уступает цифрам ДЕВЯТАЕВА (78,2 млн). Кроме того, у ПЕРВОГО ОСКАРА крайне низкая средняя посещаемость – лишь 7 человек на сеанс.

Мультфильм ФИННИК опустился на второе место, потеряв 55,9% от кассы предыдущего уикенда. Всего на его счету 396 млн. Среди релизов компании Riki Group он уступает только картине ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (418 млн).

Место в тройке лучших сохранил АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, чья касса достигла 1,463 млрд рублей. Картина опередила ФОРСАЖ 8 (1,443 млрд) и теперь догоняет ФОРСАЖ 7 (1,517 млрд).

Выручка фантастического экшна ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ, занявшего четвертое место, выросла до 77,8 млн рублей. Холдовер отметился самой высокой посещаемостью в топ-10 – в среднем 11 человек на сеанс.

С пятого места стартовал мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Благодаря праздничной тематике за уикенд новинка освоила 12,5 млн, что выше показателей проектов ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (8,4 млн) и ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (8,3 млн).

Российские премьеры КАЗНЬ (10,9 млн) и СТИКЕР (6,8 млн) расположились на седьмом и восьмом местах соответственно. Триллер Ладо Кватания опередил такие релизы как ЗАЛОЖНИКИ (10,4 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ (9,8 млн), а мелодрама Дмитрия Барана обошла схожий по жанру релиз ВЫШЕ НЕБА (4,4 млн).

Замкнул десятку лучших хоррор ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203. Освоивший за уикенд 6,2 млн фильм ужасов проиграл недавним СКРЕЖЕТУ (7 млн) и БЛИЗНЕЦУ (7,5 млн).

Также в прокат вышли комедии ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (5,5 млн, одиннадцатое место), БУГУН-БЫЛЫР (2,7 млн, четырнадцатая строчка), РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ (1,4 млн, восемнадцатая позиция) и ЭТОТ НОВЫЙ МИР (1,2 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 155 млн рублей, с учетом стран СНГ – 183 млн. Это на 22,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 72,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ.

27.04.2022 Автор: Максим Острый