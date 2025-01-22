Официальная касса России: хороший выход «Плохой девочки»

ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ сохранил лидерство по итогам третьего уикенда. Проект добавил к сборам еще 152 млн рублей, увеличив общую кассу до 2,477 млрд. На данный момент сказка занимает восьмое место среди самых кассовых российских картин, чуть недотянув до показателей ленты ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (2,491 млрд).

На второй строчке с небольшим отставанием от лидера оказалась сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Лента пополнила свою кассу еще на 134 млн рублей и преодолела отметку в 3 млрд. На данный момент в копилке фильма имеется 3,091 млрд. Проект обошел картины БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (3,036 млрд) и ХОЛОП (3,074 млрд) и занял третье место среди самых кассовых релизов российского проката.

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием составила 111 млн рублей. На минувшей неделе за ними преимущественно скрывался голливудский блокбастер МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. Сборы пиратских релизов оказались заметно ниже, чем было в уикенд, когда выходил сиквел ГОЛОВОЛОМКИ (130 млн), но выше, чем когда стартовала анимация МОАНА 2 (90 млн).

Главная новинка недели, эротическая драма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА, стартовала с четвертой строчки. За первые выходные фильм с Николь Кидман освоил 70 млн рублей, превзойдя стартовые сборы таких прошлогодних зарубежных лент, как АНОРА (55,5 млн) и ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (56,9 млн), но немного уступив показателям триллера ЕРЕТИК (74,5 млн). Фильм с Николь Кидман, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, смог привлечь как поклонников жанра, так и ценителей фестивального кино. Проект стал лидером проката в столице: доля сборов в Москве составила 38,1%.

Сказочные приключения ДОМОВЕНКА КУЗИ удержали позицию в топ-5 и пополнили свой волшебный сундучок еще на 37 млн рублей. Всего в копилке фильма набралось уже 992 млн, а это значит, что уже через неделю фильм пополнит ряды «миллиардеров» 2024 года.

ЕЛКИ 11 на данный момент занимают шестое место в чарте проектов, собравших миллиард в прошлом году. Выручка уикенда составила 27,9 млн рублей, по итогам пяти недель сумма сборов достигла 1,207 млрд рублей. Позади осталась сказка ОГНИВО (1,189 млрд).

Падение сборов боевика ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА составило существенные 55%, это сильнее падения первой части в 2018 году (49,2%). Экшн заработал 26,2 млн рублей, увеличив кассу до 103 млн рублей, тогда как у предыдущей ленты за две прокатных недели она составляла 76,1 млн. Прошлый фильм с Джерардом Батлером КРУШЕНИЕ за аналогичный период освоил 123 млн.

Свежий хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ за первые выходные заработал 11,7 млн рублей. Среди похожих релизов кинокомпании World Pictures индонезийский фильм ужасов обошел картины ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (10,8 млн) и ПЯТНИЦА 13-Е: НОВАЯ ГЛАВА (10,2 млн), но уступил АСТРАЛУ. ИГРА ПРИЗРАКОВ (12,5 млн).

Еще одна новинка проката оказалась на девятом месте. Анимационный фильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ собрал на старте 10,6 млн, что близко к показателям мультфильма ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (10,5 млн), но ниже, чем у ЭММЫ В МИРЕ ЛАМ (12,3 млн) и МОЕЙ ЧУДНОЙ СЕМЕЙКИ (12,6 млн).

Замкнул топ-10 фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ с выручкой 9,8 млн рублей, увеличивший свою общую кассу до 44,8 млн. Среди похожих релизов кинокомпании «Экспонента» больше заработал только релиз АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (80,5 млн).

Также в прокат вышли семейные приключения ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (11-е место, 8,6 млн рублей), перевыпуск аниме ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ (14-е место, 7,4 млн), боевик АЛАРУМ (15-е место, 6,1 млн) и алтайский мистический триллер ШАМАН (19-е место, 4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 651 млн рублей, с учетом стран СНГ – 723 млн. Это на 32,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 10,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате удерживала лидерство комедия ХОЛОП 2.

Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

22.01.2025 Автор: Вероника Cкурихина