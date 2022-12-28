Официальная касса России: в упорной борьбе лидерство сохранил «Непослушник 2»

Сборы комедии НЕПОСЛУШНИК 2 на втором уикенде сократились на 37,8% и достигли 56,3 млн рублей. Для сравнения: падение первой части франшизы в свое время составляло 29,1%, а спортивной драмы МИСТЕР НОКАУТ – 46,9%. Всего в копилке нынешнего лидера проката 173 млн.

Мелодрама БЫВШИЕ. HAPPY END на старте смогла привлечь 51,4 млн рублей, что выше цифр таких релизов, как ХОЧУ ЗАМУЖ (45,3 млн) и ТАЙНЫЙ САНТА (31,8 млн). Также новинка опередила показатели РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ ПРОТИВ ЗОМБИ (48,6 млн).

«У БЫВШИХ в первую очередь сработало то, что это ожидаемый финал популярного сериала. Еще очень радует, что оправдалась наша гипотеза, что у пары главных героев проекта в исполнении Любови Аксеновой и Дениса Шведова есть широкая фанатская база. Также отрадно, что HAPPY END сейчас начал набирать позитивные отзывы именно как самостоятельное кино, и большое удовольствие получили даже зрители, не смотревшие оригинальный сериал», – рассказал в интервью ЭБК продюсер Алексей Троцюк.

Замкнула тройку лидеров фантастика МИРА, которая с учетом превью-показов освоила 66 млн рублей, а непосредственно за уикенд – 46,7 млн. Это ниже цифр ОГНЯ (75,7 млн) и сопоставимо с показателями ОДНОЙ (50,3 млн).

На четвертом месте расположился семейный релиз ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. Новинке удалось привлечь 45,2 млн рублей, что немного меньше, чем было у КРАСНОЙ ШАПОЧКИ (46,2 млн), но больше, чем у ГРОЗНОГО ПАПЫ (43 млн).

Замкнула пятерку лидеров комедия ЕЛКИ 9, чье падение сборов составило умеренные 31,8%. Всего в активе картины 419 млн рублей. Ее средняя посещаемость достигла 17 человек на один сеанс.

Превью-показы принесли семейному релизу ЧЕБУРАШКА 37,4 млн рублей. Средняя посещаемость картины достигла 38 человек на сеанс.

46,1% от выручки первого уикенда потерял мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ. Его общая касса преодолела отметку в 50 млн рублей.

Также в прокат вышли семейная комедия НОВАЯ ИГРУШКА (4,4 млн рублей, 14-е место) и триллер ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС (2,8 млн, 17-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 352 млн рублей, с учетом стран СНГ – 469 млн. Это на 16,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 61,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ.

28.12.2022 Автор: Максим Острый