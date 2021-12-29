Официальная касса России: уикенд стал лучшим на аналогичных датах в истории российского проката

Касса кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ сократилась на втором уикенде на умеренные 57,3%, что оказалось следствием прекрасного «сарафана». Такой результат значительно лучше показателей предыдущих двух частей франшизы, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (-63,4%) и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (-68,7%). Таким образом, проект заработал 374 млн рублей за уикенд и 1,754 млрд с начала проката.

Российский фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ стартовал со второй позиции. Его касса составила 307 млн, что немного уступает фильмам ЕЛКИ 3 (328 млн) и ХОЛОП (313 млн). Более заметна разница с премьерными цифрами первых двух частей франшизы — 446 млн и 588 млн рублей соответственно. Однако впереди у фильма есть новогодние каникулы и прокат в формате IMAX с 1 января.

ЗВЕРОПОЙ 2 за первый уикенд также продемонстрировал относительно скромные цифры – мультфильм смог заработать 113 млн (149 млн с учетом превью-показов). У первой части франшизы касса на старте достигла 337 млн. В прошлом году СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ за первый уикенд также привлекла 123 млн, однако ее тотал достиг отметки 849 млн рублей.

Появление качественной «пиратской» копии и неоднозначный «сарафан» обрушили сборы МАТРИЦЫ: ВОСКРЕШЕНИЕ сразу на 70,1%. Это почти совпадает с показателями ТЕРМИНАТОРА: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (-70,7%), но хуже, чем у таких картин, как БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 (-60,9%) и ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР (-65%). Всего в копилке фильма 433 млн.

Замкнул пятерку лидеров ДОМ GUCCI. В активе картины уже 515 млн рублей, что лишь на 12,9% уступает цифрам фильма FORD ПРОТИВ FERRARI (591 млн за тот же период).

Также в прокат вышли драмеди ТРИУМФ (0,5 млн, пятнадцатая строчка), перевыпуск фэнтези ЛАБИРИНТ (0,3 млн, шестнадцатое место) и комедия РАЗЫСКИВАЕТСЯ САНТА (0,3 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 920 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,036 млрд. Это на 29,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 192% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.

29.12.2021 Автор: Максим Острый