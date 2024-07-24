Официальная касса России: как кино назовете, так оно и соберет

Первое место в общероссийском рейтинге по-прежнему удерживают показы с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрываются лидирующие сейчас в мире мультфильмы ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4. Суммарная выручка проектов составила 87,2 млн рублей, что на 11,05% меньше, чем в предыдущий уикенд.

Настоящий подарок создателям преподнесла комедия перевоспитания ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ. Популярная тема о том, как избалованный богатей становится человеком, и Павел Прилучный в главной роли помогли проекту заработать в первый уикенд 73,5 млн рублей. Год назад в близкие к текущим даты также выходила комедия ЗА ПАЛЫЧА!, и ее стартовые сборы оказались ниже (70,1 млн). Лента про бизнесмена, который ради азарта ставит на кон свою компанию, заняла третье место в личном зачете стартов картин с Павлом Прилучным, уступив только военной драме ДЕВЯТАЕВ (78,2 млн) и исторической драме СОЮЗ СПАСЕНИЯ (124,2 млн).

«Это очень светлое, доброе, смешное, трогательное кино со своим стилем. При этом красивое и со зрительскими аттракционами. Но, помимо всего прочего, сама история математически просчитана, – комментирует ЭБК успех режиссер и продюсер фильма Алексей Пиманов. – Учитывая тяжелую ситуацию в прокате в последние полтора месяца, мы волновались, что из-за жары и спада посещаемости не сможем привести зрителя в кинотеатры, так как его просто нет в городах. Но, слава богу, оказалось, что он есть, и мы будем работать с ним дальше».

Бронзу забирает официальный лидер прошлой недели, подростковая комедия НЕ ОДНА ДОМА. Падение ее сборов составило небольшие 23,2%, а сумма за второй уикенд – существенные 32,6 млн рублей. До преодоления отметки в 100 млн общей кассы остался один шаг. Это чуть меньше, чем было на второй неделе у таких же предприимчивых НЕПОСЛУШНИКОВ в начале лета (41,5 млн), но заметно выше, чем у семейного фильма МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА в 2022 году (20,8 млн).

На четвертом месте обосновалась новинка – костюмированная драма МАДАМ КЛИКО. Фильм о самой известной женщине-виноделе стартовал на одном уровне (17,4 млн рублей) с ретро-драмой МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (17,5 млн), а также заметно обогнал историческую драму ИГРА КОРОЛЕВЫ (9,4 млн) и байопик ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (9,2 млн).

Замыкает пятерку лидеров анимационная лента БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА. Она пополнила свою кассу еще на 12,4 млн рублей, при этом падение ее кассы составило некритичные 38%. Впрочем, общая сумма триквела за две недели (42,2 млн) заметно уступает сборам за аналогичный период первого БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (116 млн) и сиквелу СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (123 млн).

На шестом месте уверенно работает мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА. Специальный летний выпуск франшизы пополнил кассу еще на 10,3 млн рублей. Всего в копилке проекта 222,7 млн.

На седьмом месте с падением на 42% продолжил работать хоррор АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР. Он увеличил свою кассу до 33,4 млн рублей и превзошел двухнедельные сборы таких аналогов, как АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ и АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (по 18,5 млн у каждого из проектов). Однако ленте не удалось побить результаты январского релиза АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (63,2 млн).

Слэшер МАКСИН ХХХ за неделю потерял одну строчку и 43,8% сборов. Общая касса проекта составила 28,8 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы хоррор Тая Уэста превзошел сборы проекта ВСЕ СТРАХИ БО (28,2 млн) той же студии A24.

Анимационный холдовер 10 ЖИЗНЕЙ на шестой неделе увеличил свою кассу до 179,7 млн рублей.

Замкнул десятку кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА. Его общая касса по итогу уикенда составила 561,6 млн рублей.

Также в прокат вышли фильм ужасов КУКЛА: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (5,1 млн рублей, 11-е место), триллер ТЕБЕ НЕ УБЕЖАТЬ (3,9 млн, 15-е место), анимация КАК НАЙТИ СОКРОВИЩА (3 млн, 17-е место), фолк-хоррор ОДЕРЖИМАЯ (2,6 млн, 18-е место) и датский триллер ПАРАНОЙЯ (2,3 млн, 19-е место).

Совокупный бокс-офис топ-20 на уикенде в России составил 297,5 млн рублей, с учетом стран СНГ – 379,3 млн. Это на 8,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 18,8% выше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавила костюмная драма из Канн ЖАННА ДЮБАРРИ.

Фото: кадр со съемок фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

24.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина