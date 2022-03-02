Официальная касса России: «Анчартед: на картах не значится» вновь лидирует

Касса АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ на третьей неделе проката сократилась на 47,8%. Общие сборы фильма достигли 946 млн рублей, тем самым обогнав итоговые цифры проекта КРЕДО УБИЙЦЫ (928 млн). Больше среди киноадаптаций видеоигр зарабатывал только ВАРКРАФТ (1,322 млрд).

Российский спортивный байопик МИСТЕР НОКАУТ стартовал со второй позиции. За традиционный уикенд картина освоила 58,9 млн, а с учетом старта в среду – 87,5 млн. Это выше цифр не только лент ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн рублей) и МОЛОТ (52,4 млн), но и ПОДДУБНОГО (70,1 млн в СНГ). Успешному старту помогло участие в проекте звезды ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ Виктора Хориняка.

Сборы СМЕРТИ НА НИЛЕ сократились на 55,1%, общая касса проекта достигла 479 млн. Картина продолжает идти по графикам ДОМА GUCCI (484 млн после трех уикендов) и КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ (502 млн).

Четвертое и пятое места в чарте заняли зарубежные новинки. Комедия с Ченнингом Татумом ЛУЛУ И БРИГГС заработала 39,9 млн рублей, что примерно соответствует показателям СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ (41,3 млн). С учетом среды на счету фильма 56,1 млн. Мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ за уикенд освоил 31,1 млн рублей, а за пять дней проката – 47 млн. Это немного ниже, чем было на старте у ПОНЧАРОВ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (37,2 млн).

Спортивная драма ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН из-за выхода сильного конкурента потеряла 56,2% от своей кассы и опустилась на шестую строчку бокс-офиса. Всего в копилке фильма 109 млн – это лишь немного уступает итоговым цифрам ЛЬВА ЯШИНА (114 млн).

Киноальманах ПАПЫ стартовал без особого успеха – фильм смог привлечь за уикенд 11,4 млн. Это похоже на результат недавнего ДНЯ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (13,6 млн).

Замкнул топ-10 новый боевик с Лиамом Нисоном ИГРА ТЕНЕЙ. На счету фильма 7,9 млн рублей, это фактически втрое ниже цифр прошлогоднего ЗАСТУПНИКА (23,9 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (7,6 млн, одиннадцатое место), юбилейный перевыпуск КРЕСТНОГО ОТЦА. 50 ЛЕТ (6,8 млн, двенадцатая строчка), семейная картина ВОЛК И ЛЕВ (5,4 млн, шестнадцатое место) и костюмная мелодрама СИРАНО (2,3 млн, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 419 млн рублей, с учетом стран СНГ – 453 млн. Это на 26,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 46,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ТОМ И ДЖЕРРИ.

02.03.2022 Автор: Максим Острый