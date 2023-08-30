Официальная касса России: лидерство сохранил мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

На второй неделе проката сборы мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ сократились на умеренные 42,3% и составили 88,1 млн рублей. Всего на счету проекта уже 593 млн – это лучший показатель с декабря 2021 года, когда в кинотеатрах можно было посмотреть ЗВЕРОПОЙ 2 (933 млн).

Со второго места и 39,2 млн рублей стартовал боевик ЗАЛОЖНИКИ. Отсылка в названии к популярной франшизе и любимый в России Лиам Нисон позволили проекту опередить такие релизы как ЧЕСТНЫЙ ВОР (31,6 млн) и ФЛЕШБЭК (24,8 млн).

«Фильм идет абсолютно в русле наших ожиданий. Он показывает вполне адекватные сборы, потому что по всем материалам смотрится как часть вселенной непрекращающейся «экшн-франшизы» с Лиамом Нисоном от продюсеров фильмов ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ и ПАССАЖИР», – рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина.

Замкнуло тройку лидеров фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, пополнившее свою копилку на 35,5 млн рублей. Общая выручка проекта выросла до 384 млн, что является шестым показателем в 2023 году среди российских проектов.

Мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА за первый уикенд заработал 35 млн рублей, что позволило ему занять четвертое место в чарте. Сложное конкурентное окружение не позволило новинке достичь цифр проектов ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (55,1 млн) и СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (40 млн). Однако узнаваемый первоисточник и качественная анимация обеспечили ленте сборы на уровне мультфильма БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн).

Триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН начал работу с 17,1 млн рублей и восьмой строчки чарта. Это примерно соответствует уровню проектов СИНЯЯ БЕЗДНА (18,6 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (16 млн).

Также в прокат вышли хоррор ИГРА В ЛИФТЕ (10,2 млн, одиннадцатое место), приключения КВЕСТ (4,5 млн, тринадцатое место), фильмы ужасов СОМНИЯ. ДИТЯ ТЬМЫ (3,2 млн, четырнадцатое место) и ШЕПОТЫ МЕРТВОГО ДОМА (2,3 млн, шестнадцатое место), мелодрама ПОСРЕДНИКИ (1,4 млн, восемнадцатое место), триллер ТОЛЬКО ТЫ И Я (1,4 млн, девятнадцатое место) и мультфильм ШИММИ: ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН (1,2 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 339 млн рублей, с учетом стран СНГ – 405 млн. Это на 7,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 111,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО.

Фото: кадр из фильма ЗАЛОЖНИКИ

30.08.2023 Автор: Максим Острый