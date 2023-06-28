Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2023 году

Лидером российского бокс-офиса остался мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ – именно он по-прежнему скрывается за большей частью так называемого предсеансового обслуживания. Падение его сборов составило 26,8%, общая касса выросла до 274 млн рублей.

Драма ДЫХАНИЕ начала прокат с 30,2 млн рублей. Это сопоставимо с цифрами НЕБЕСНОЙ КОМАНДЫ (31,1 млн) и заметно выше АРИТМИИ (23,1 млн).

«Маркетинг картины был небольшим, но его оказалось достаточно для того, чтобы привлечь внимание зрителей. Учитывая положительные отзывы, надеюсь, интерес к ДЫХАНИЮ не будет снижаться. Мы учимся работать в новых условиях проката и делать так, чтобы зритель обращал внимание на проекты и приходил в кино», – рассказал в интервью ЭБК продюсер ДЫХАНИЯ Алексей Троцюк.

Бронза на уикенде досталась ВЫЗОВУ, который пополнил свою копилку на 22,4 млн рублей. Его общая касса выросла до 1,847 млрд.

Лучшей зарубежной новинкой недели стал мультфильм ЗВЕРОГОНЩИКИ. Первый уикенд принес ленте студии Vanguard Animation 22,2 млн рублей, что выше показателей проектов ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18,0 млн) и ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (20,8 млн).

Замкнула пятерку лидеров стартовавшая в среду комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ, не сумевшая привлечь по-настоящему широкую аудиторию и заработавшая к вечеру воскресенья умеренные 22,4 млн рублей. Это близко к цифрам таких жанровых аналогов как ЮРА ДВОРНИК (21 млн) и БУЛКИ (20,1 млн).

Падение сборов семейной картины КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК составило 36,2%, а общие сборы достигли 45,6 млн рублей. Это уже выше итоговых цифр таких фильмов как ВОЛК И ЛЕВ (42,8 млн) и МОЙ ТИГР (42,2 млн).

Фильм ужасов ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ расположился в чарте на восьмом месте. Для этого ему пришлось заработать 9,5 млн рублей, что немного уступает показателям хорроров ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ (10,7 млн) и МЕТКИ ТЬМЫ (10,7 млн).

Также в прокат вышли комедия МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (3,9 млн рублей, тринадцатое место), триллер ОН – ЭТО ПУЛЯ (3,3 млн, шестнадцатое место), приключенческая картина СОКРОВИЩА ТОМА СОЙЕРА (3 млн, семнадцатое место) и комедия ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ (1,3 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 225 млн рублей, с учетом стран СНГ – 299 млн. Это на 5,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 46,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ОДНА.

Фото: кадр из фильма ДЫХАНИЕ

28.06.2023 Автор: Максим Острый