Официальная касса России: минувший уикенд стал лучшим за последние два месяца

Заключительная часть романтической франшизы стартовала с 59,1 млн рублей. Это лучший показатель среди игровых проектов с конца февраля. ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО опередил как отечественную драму ОДНА (50,3 млн), так и зарубежный триллер ВЫШКА (27,3 млн). В то же время, из-за существенного падения емкости рынка картина не смогла достичь цифр предыдущей части, ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (113 млн).

Со второй позиции и с 23,5 млн рублей начал прокат мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM. Во многом благодаря снизившейся конкуренции он смог почти вдвое улучшить результат проекта БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (13,1 млн).

Падение сборов ВЫШКИ составило умеренные 33,5%. В копилке ленты уже 97,4 млн рублей, картина значительно опережает фантастику ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (77,8 млн за аналогичный отрезок времени).

Касса хоррора ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ снизилась на 49,7%. Это мягче падения СИНЕЙ БЕЗДНЫ (-57,5%), но сильнее ОТКРЫТОГО МОРЯ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (37,3%). Заработавший 40,7 млн проект уже опередил такие фильмы ужасов этого года как КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (37,3 млн) и ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (35,5 млн).

Замкнул первую пятерку еще один хоррор ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА. Падение его выручки составило 48,7%, а всего он освоил 51,4 млн.

Датский мультфильм ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА заработал на старте 5,8 млн. Этого хватило, чтобы занять в рейтинге шестую строчку. Новинка смогла улучшить цифры таких недавних проектов как СЕМЕЙКА МОНСТРОВ (2,7 млн) и ИКАР (2,5 млн).

На девятое место пробился триллер ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (5,1 млн). Фильм с Джонатаном Ризом Майерсом уступил результату прошлогоднего фильма с тем же актером – АМНЕЗИЯ (6,8 млн).

Также в прокат вышли комедия ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (3,9 млн, одиннадцатая строчка), байопик THE DOORS (1,5 млн, четырнадцатое место), боевик НЕУБИВАЕМЫЙ (1,5 млн, пятнадцатая позиция) и перевыпуск комедии ДРУГ НА ПРОДАЖУ (1,3 млн, восемнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 160 млн рублей, с учетом стран СНГ – 168 млн. Это на 24,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 62,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС 2.

30.08.2022 Автор: Максим Острый