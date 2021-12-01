Официальная касса России: лидером проката уверенно становится «Энканто»

Новый мультфильм студии Disney ЭНКАНТО за первый уикенд заработал 125 млн рублей. Это заметно выше, чем было у недавнего НЕИСПРАВИМОГО РОНА (86,7 млн), однако уступает схожей по колориту ТАЙНЕ КОКО (171 млн).

«ЭНКАНТО – совершенно обворожительный анимационный фильм, красивый, добрый, умный. То, что надо под конец холодного и темного ноября. Мы с коллегами из дистрибуции после внутреннего просмотра сошлись на том, что это потенциальный "миллиардер". Но потом были ноябрьский локдаун, QR-коды во всех значимых регионах, кроме Москвы и Московской области, и другие не позитивные для индустрии новости. Обороты, которые посещаемость набрала за сентябрь-октябрь, перешли в аварийное торможение. Так что в текущей ситуации цифры можно считать хорошими», – рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская.

Вторая строчка бокс-офиса досталась перезагрузке ОБИТЕЛИ ЗЛА: РАККУН-СИТИ. Однако ее сборы в размере 48,3 млн сложно назвать полностью оправдавшими ожидания. Это почти вдвое меньше, чем было у предыдущей части франшизы, картины ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (91,4 млн).

На третье место опустились ВЕЧНЫЕ, чье падение сборов составило 57,7%. Общая касса проекта достигла 482 млн рублей. Касса российской драмы НЕБО сократилась на 32,8%. У фильма прекрасный «сарафан», и в отсутствии конкурентов он преодолел отметку в 100 млн рублей, вплотную приблизившись к итоговым цифрам КАЛАШНИКОВА (118 млн). Умеренным падением в 37,6% отметился и расположившийся на пятой строчке ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН». Его сборы достигли 108 млн, что немного выше, чем было за аналогичный отрезок времени у ленты ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (105 млн).

Стартовавшие в превью-формате ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ смогли привлечь 32 млн рублей за два дня проката. У картины самая высокая посещаемость на уикенде – в среднем 30 человек на один сеанс.

Спокойно стартовала в прокате новая работа Эдгара Райта ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО. Ее касса за первый уикенд составила 19,3 млн рублей, это ниже, чем было у таких фильмов как МА (30,2 млн) и ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (29,1 млн).

Замкнула первую десятку драма КУПЕ НОМЕР 6 совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. С результатом 6,8 млн новинка опередила прошлогодний релиз KITOBOY (6,5 млн).

Также в прокат вышел перевыпуск классического фильма Джима Джармуша МЕРТВЕЦ (1,5 млн, семнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 403 млн рублей, с учетом стран СНГ – 452 млн. Это на 12,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 87,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА.

01.12.2021 Автор: Максим Острый