Официальная касса России: их разыскивают зрители

Приключенческая лента ПАЛЬМА 2 ожидаемо стала лидером проката. Мохнатый тандем овчарки и медвежонка Мансура заработал за первые выходные 146 млн рублей. Ровно столько же на старте было у недавней семейной комедии МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (146 млн). Первая ПАЛЬМА выходила в 2021 году с результатом 104 млн. Но число зрителей в стартовый уикенд было больше: 408 тыс против 382 тыс человек в 2025 году.

Фантастическая комедия ЖДУН собрала на старте 93,8 млн рублей. Основанный на популярном интернет-меме фильм сработал на уровне фэнтэзи БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (95,9 млн) и заметно превзошел сборы прошлогодней ленты ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (62,6 млн).

Продюсер фильма и управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский прокомментировал результат первого уикенда: «По моим ощущениям, ЖДУН недобрал примерно 20–25 процентов, но его результат можно назвать удовлетворительным. Мы отдавали себе отчет в том, какие еще фильмы оказались на нашей дате, просчитывали емкость уикенда и каникулярной недели и пришли к выводу, что ЖДУНУ будет достаточно места. В «сарафане» картины мы абсолютно уверены, я и мои коллеги получили сотни благодарных отзывов со всей страны. ЖДУН не может не нравиться. Это яркое, доброе, милое кино о традиционных ценностях – семье, дружбе и взаимовыручке».

Музыкальный фильм ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, несмотря на большое число новинок, удержался в тройке лидеров. Работа Феликса Умарова потеряла 30% от сборов прошлой недели и заработала еще 72,3 млн рублей. Среди российских проектов на шестой неделе больше зарабатывали только ЧЕБУРАШКА (268 млн), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (108 млн), МАСТЕР И МАРГАРИТА (99 млн) и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (75 млн). Общая сумма сборов достигла 1,462 млрд. К следующему уикенду картина с Юрой Борисовым в главной роли превысит тотал мюзикла ЛЕД 3 (1,472 млрд) и приблизится к итоговому показателю фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,533 млрд).

Киносказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА с выручкой 66,1 млн рублей опустилась на четвертую строчку, увеличив кассу до 435 млн рублей. Семейное фэнтези обогнало по сборам отечественные ленты ЗЛОЙ ГОРОД (394 млн) и МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (375 млн) и вошло в пятерку самых успешных российских фильмов этого года.

Отличную стойкость демонстрирует ретро-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, освоивший 33,4 млн рублей. По итогам пяти недель приключенческий фильм заработал 625 млн рублей, что заметно выше итоговых сборов экшна МАЙОР ГРОМ: ИГРА (577 млн). Следующий рубеж для картины с Милошем Биковичем – такие ленты с советским сеттингом, как ПРАВЕДНИК (638 млн) и ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (650 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на минувшем уикенде преимущественно скрывался фантастический фильм МИККИ 17, составила 27,1 млн рублей. Это на 17,5% меньше сборов предыдущей недели.

Боевик от режиссера Мэла Гибсона ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР стартовал с седьмого места. Не исключено, что большему успеху помешало наличие пиратской копии фильма в сети. Экшн с Марком Уолбергом заработал 24,1 млн рублей, выступив на уровне комедийного боевика с Дэйвом Батистой ИГРА КИЛЛЕРА (23,9 млн), но заметно уступив недавнему релизу с Джерардом Батлером ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (57,3 млн).

Байопик РОДНИНА опустился с четвертой на восьмую строчку. На третьей неделе драма заработала 20,2 млн рублей. Общая касса фильма о легенде фигурного катания выросла до 181 млн, превзойдя тоталы таких спортивных лент, как ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (151 млн) и ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (158 млн).

Хоррор АСТРАЛ. СПУСК К ДЬЯВОЛУ заработал на старте 20,2 млн рублей, оказавшись уже четвертым «астралом» с начала года. Он обогнал по сборам первого уикенда АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (10,5 млн) и АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (14,9 млн), но недотянул до АСТРАЛА. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн), который выступил альтернативой новогодним семейным релизам.

Выход сразу нескольких фильмов для семейного просмотра отвлек зрительское внимание от мультфильма ЗВЕРОПОИСК. Анимационные приключения по итогам второго уикенда освоили 17,6 млн рублей, потеряв существенные 62,2% от первоначальных сборов. Свежий релиз «Вольги» суммарно заработал 71,9 млн рублей, что выше итоговых сборов других анимационных проектов кинокомпании: ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (71,2 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (68,8 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (65 млн).

Также в прокат вышли анимационный сиквел 200% ВОЛК (11-е место, 16,5 млн), фэнтези-боевик ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ (13-е место, 11,6 млн рублей), драма ШОУГЕРЛ (16-е место, 5,4 млн) и перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА (18-е место, 4,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 601 млн рублей, с учетом стран СНГ – 661 млн. Это на 5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 49,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла музыкальная сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ.

Фото: кадр из фильма ПАЛЬМА 2

26.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина