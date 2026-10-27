Официальная касса России: Время потерянных сказок

Приключенческий экшн БИТВА МОТОРОВ показал на третьей неделе минимальное падение сборов на 23,2% и заработал 157 млн рублей, доведя свою общую кассу до 780 млн. Количество зрителей достигло 1,488 млн человек. Картина с Иваном Янковским и Юрой Борисовым обошла тотал хоррора ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ и заняла одиннадцатое место среди официальных релизов этого года. Средняя цена на билет составила 552 рубля.

Из трех заявленных на дате фэнтези-блокбастеров лучшим стал фильм ЧУДО-ЮДО. Совместный проект Кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала «Россия» освоил на старте 122 млн рублей и привлек в кинотеатры 289 тысяч зрителей. Новинка уступила другой сказке этого года, ЦАРЕВНЕ-ЛЯГУШКЕ 2 (152 млн рублей и 357 тысяч зрителей).

С третьего места стартовала семейная комедия СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ, получившая 113 млн рублей. Посещаемость релиза составила 292 тысячи человек. Проект Киностудии Горького, Кинокомпании братьев Андреасян и телеканала ТНТ оставил позади прошлогоднюю ленту ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (94,6 млн рублей и 253 тысячи зрителей), но уступил фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (164 млн рублей и 453 тысячи зрителей).

Четвертое место занял фильм МОРОЗКО, заработавший 88,3 млн рублей и собравший 228 тысяч зрителей. Картина кинокомпании Star Media, «Централ Партнершип» и ТНТ обошла недавнюю ЦАРЕВНУ НЕСМЕЯНУ (75,8 млн рублей и 179 тысяч зрителей), но проиграла ЛЕТУЧЕМУ КОРАБЛЮ (227 млн рублей и 734 тысячи зрителей). Доля Москвы в общих сборах проекта составила только 7,4%, тогда как картине ЧУДО-ЮДО столичные зрители обеспечили 13,6%, а СКАЗКЕ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ – 13,8%.

«Когда одновременно выходит несколько сказок, у первоисточников нет сопоставимой узнаваемости, а визуальные решения в чем-то экспериментальные, это влияет на результаты всех участников. Для продюсера важно сделать выводы и двигаться дальше. Нам необходимо пробовать разные визуальные миры, учиться работать в ситуации, когда одновременно выходят три или четыре сказки, – подводит итоги уикенда заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ, а также продюсер фильмов СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ и МОРОЗКО Тина Канделаки. – Мы, российские продюсеры, работаем в своих реалиях. Все нарастили производственные мощности, увеличили количество проектов. Мы никуда друг от друга не денемся, поэтому должны научиться конкурировать. Для кого-то серьезные издержки в этой борьбе могут стать причиной больше не возвращаться к сказочному жанру. Ведь доходы продюсерской группы должны позволять покрывать и возможные убытки».

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 80,4 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых стала экранизация серии видеоигр УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. По сравнению с предыдущей неделей касса неофициального проката сократилась на 4,1%.

Во второй уикенд выручка музыкального байопика РУКИ ВВЕРХ! 2 сократилась на 45,4%, до 44,5 млн. В сумме проект заработал 150 млн рублей и привлек 335 тысяч зрителей. Цифры сиквела заметно уступают показателям оригинальной картины: 480 млн рублей и 1,236 млн зрителей по итогам второй недели, падение составило – 17,9%.

Мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ заработал на четвертой неделе 21,9 млн рублей, потеряв 53,4% сборов по сравнению с предыдущим уикендом. Анимация довела свою кассу до 287 млн рублей, а число зрителей – до 743 тысяч. Проект стал самым успешным мультфильмом этого года, оставив позади картину ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (267 млн рублей и 720 тысяч зрителей).

Восьмое место занял фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА с выручкой 21,5 млн рублей. В активе фильма 466 млн рублей за 947 тысяч проданных билетов. Картина остановилась в шаге от КОММЕРСАНТА (498 млн рублей и 916 тысяч зрителей) по выручке и уже обогнала его по количеству зрителей.

На третьей неделе перевыпуск второй части вампирской франшизы, СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ, освоил 20,4 млн рублей, увеличив общую кассу до 188 млн рублей. Сиквел вдвое проигрывает динамике первых СУМЕРЕК (382 млн после трех уикендов). Средняя цена билета оказалась самой высокой в первой десятке и составила 589 рублей.

Замкнул топ-10 фильм ужасов ЦИКЛ ЗВЕРЯ, получивший 18,6 млн рублей и 33,6 тысячи зрителей. Британский мистический хоррор стартовал на уровне таких остросюжетных картин этого года, как ПОЛУТОН (18 млн рублей и 33 тысячи зрителей) и ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (17,3 млн рублей и 35 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли японо-тайваньский хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (15-е место, 4,8 млн рублей и 8,9 тысячи зрителей) и триллер с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым ПРАНКЕР (19-е место, 2,9 млн рублей и 4,8 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 740 млн рублей, с учетом стран СНГ – 769 млн рублей. Это на 17,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 30,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировало фэнтези ГОРЫНЫЧ.

27.10.2026 Автор: БК