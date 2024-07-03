Официальная касса России: ни дня без мультфильмов

Лидером чарта на минувшем уикенде вновь стал пиратский контент. С минимальным падением сборов (-10,5%) короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрывается мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2, принесли кинотеатрам 117 млн рублей.

ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА потеряли 36,9% от выручки первого уикенда. Общая касса мультфильма достигла 125 млн рублей, превзойдя сборы прошлогоднего релиза МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (93,3 млн). Среди российской полнометражной анимации, которая выходила летом, выше показатели были только у фильмов КОЩЕЙ: ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (200 млн) и ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (138 млн).

Музыкальная комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ сохранила свою позицию в рейтинге, но ощутимо снизила темпы сборов (-61,2%). Общая касса ностальгического фильма выросла до 78,7 млн рублей и опередила сборы романтической комедии ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (61,1 млн), а также приблизилась к цифрам другого комедийного проекта НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (79,8 млн).

Лучшей среди новинок тоже стала романтическая комедия БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ. Соперничество Вячеслава Чепурченко и Романа Курцына заработало на старте 17,8 млн рублей и обошло результаты ромкома ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (15,2 млн), но заметно уступило другому релизу с участием Курцына, ТАЙНЫЙ САНТА (31,8 млн).

«Конечно, мы верили в более высокие результаты, но при такой обстановке в прокате стать лучшей новинкой недели все равно почетно (смеется). Очень благодарны партнерам за отличную роспись и рассчитываем на «сарафан» и на длинный прокат. Летний период все же имеет специфику, как мы видим, но эту специфику можно стараться совместно компенсировать выходом новинок и длинной росписью, а также рассчитывать на то, что в будущем поход в кино с наступлением жары не будет таким малочисленным», – рассказала в интервью ЭБК генеральный директор компании «КарроПрокат» Ия Лебедева.

Замкнул пятерку лидеров хоррор СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ. Леденящая душу новинка заработала 15,9 млн рублей, показав четвертый старт среди фильмов ужасов в этом году. Лента также возглавила топ хорроров компании Global Film: мартовский релиз ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ начинал прокат с 12,8 млн, а майская премьера НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО – с 12,1 млн.

На шестом месте расположилась еще одна близкая по жанру новинка – глубоководный триллер ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ. За уикенд он освоил 15,7 млн рублей, уступив своим более зубастым аналогам ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн).

Мультфильм 10 ЖИЗНЕЙ на третьей неделе увеличил свою общую кассу до 136 млн рублей и вошел в четверку самых успешных проектов компании Global Film. Кроме того, на данный момент сборы анимации превзошли тотал ленты КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (124 млн).

С восьмого места стартовал еще один анимационный релиз ЭММА В МИРЕ ЛАМ. Ставка в его случае была сделала на озвучку: главная героиня говорит голосом юной блогерши Миланы Хаметовой. В итоге сборы в 12,3 млн рублей оказались ниже, чем у других мультфильмов этого года: СЕЗОН ОХОТЫ: СУПЕРКОМАНДА (13,5 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (15,3 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (16,9 млн).

Замкнула первую десятку семейная драма МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН. В начале лета фильм получил звание лучшего на кинофестивале «Медвежонок». Его стартовые сборы составили 11,4 млн рублей, что сопоставимо с французским проектом ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (11,5 млн), но меньше, чем было в первый уикенд у приключенческой ленты ОГНЕННЫЙ ЛИС (17,6 млн).

Также в прокат вышли новая режиссерская работа Кевина Костнера ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 (2,9 млн рублей, семнадцатое место) и триллер ДРАЙВЕР (1,5 млн рублей, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 316 млн рублей, с учетом стран СНГ – 424 млн. Это на 20,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 61,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт также возглавляли показы с предсеансовым обслуживанием.

Фото: кадр из фильма БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ

03.07.2024 Автор: Вероника Скурихина