Официальная касса России: первое место досталось комедии «За Палыча!»

Комедия ЗА ПАЛЫЧА! показала третий лучший старт в 2023 году среди оригинальных проектов в этом жанре и третий – среди всех летних российских комедий. На счету фильма по итогам уикенда образовались 70,1 млн рублей, что значительно выше, чем было у БЫТЬ (46,3 млн).

«Наш фильм про обычных людей, про нас. Это честное, открытое кино, и зритель это сразу почувствовал. Аудитория фильма – это абсолютно все зрители 12+. У нас отлично прошла премьера как в Москве (в зале не было свободных мест даже на балконе, несмотря на летнее время), так и в регионах – в Красноярске, Казани, Екатеринбурге», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ЗА ПАЛЫЧА! Максим Боев.

На второе место опустилась драма ЖАННА ДЮБАРРИ, падение сборов которой составило минимальные 6,2%. Общие сборы проекта достигли 169 млн, что выше итоговых цифр таких лент как ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (150 млн) и ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (132 млн).

Замкнули тройку лидеров пиратские показы с предсеансовым обслуживанием. За уикенд они принесли кинотеатрам 25,5 млн рублей.

ВЫЗОВ вплотную приблизился к 2 млрд рублей, заработав за четыре дня еще 14,5 млн.

С пятой строчки чарта и 13,5 млн стартовала семейная фантастика ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ. Новинка опередила показатели таких проектов как РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (8,6 млн) и ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (7,8 млн). Для компании Capella Film это стало лучшим стартом в 2023 году.

Хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА начал прокат с 12,4 млн рублей. Это выше такого проекта «Экспоненты» как АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн), но немного уступает картине ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (13,7 млн).

Сборы мультфильма ПРОСТО СУПЕР на второй неделе проката сократились на 37,7%. Общая касса ленты достигла 39,6 млн рублей, что превышает цифры ПОБЕГА ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (37,5 млн) и ЗВЕРОЛЭНДА (28,1 млн).

Также в прокат вышли комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ (4,3 млн, двенадцатое место) и экшн ЧУЖАК (3,2 млн, тринадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 266 млн рублей, с учетом стран СНГ – 413 млн. Это на 6,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 115,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК.

Фото: кадр из фильма ЗА ПАЛЫЧА!

02.08.2023 Автор: Максим Острый