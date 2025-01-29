Официальная касса России: великолепный век Василия

Турецкий ремейк ХОЛОПА, комедия ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК, заработал на стартовом уикенде 101,6 млн рублей. Фильм с Керемом Бюрсином, звездой популярного в России турецкого сериала «Постучись в мою дверь», более чем в девять раз превзошел прошлогоднюю французскую адаптацию ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (11,2 млн). Картина показала шестой старт среди зарубежных картин с марта 2022 года. Среди иностранных комедий в последний раз больше собирал ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (119 млн) в 2019 году.

Острую конкуренцию ХОЛОПУ составила российская комедия ВАСИЛИЙ. Фильм с Александром Петровым в главной роли освоил 101,3 млн рублей, превзойдя жанровые аналоги прошлого года ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (86,6 млн) с «Квартетом И» и ЗЯТЬ (86,1 млн) с Дмитрием Нагиевым, но уступив картине КОНЕЦ СЛАВЫ (128 млн) с Павлом Деревянко. Среди комедий «НМГ Кинопрокат» лучше стартовали только ЕЛКИ 11 (112 млн) и ЕЛКИ 10 (154 млн).

Приключенческое фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ на четвертой неделе проката опустилось на третью строчку с выручкой 91,2 млн рублей. Общая касса достигла 2,597 млрд рублей. Фильм Дмитрия Дьяченко занимает десятое место среди самых кассовых картин в России, обогнав голливудский блокбастер МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (2,595 млрд) и сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (2,491 млрд).

Четвертая позиция досталась пиратским релизам. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрывался голливудский блокбастер МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, составила 86,1 млн рублей. По сравнению с прошлым уикендом сборы нелегальных показов сократились на 22,7%.

С кассой 81,4 млн рублей на пятом месте оказалась сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Тотал проекта увеличился до 3,198 млрд рублей. Экранизации первой книги Александра Волкова поднялась до четвертого места среди самых кассовых фильмов российского проката, уступая только ЧЕБУРАШКЕ, ХОЛОПУ 2 и АВАТАРУ.

Эротический триллер с Николь Кидман ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА заработал на втором уикенде 48,8 млн рублей. Сборы сократились на 30,3%, что немного лучше, чем было у недавней мелодрамы АНОРА (-32%). Общая касса достигла 145 млн рублей. Это превосходит график сборов фильмов ЕРЕТИК (141 млн после двух уикендов) и АНОРА (114 млн).

Анимационная новинка НОЧЬ В ЗООПАРКЕ освоила 26,5 млн рублей. Мультфильм производства Канады, Франции и Бельгии обошел схожие по жанру прошлогодние проекты ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн) и КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (22,9 млн), но уступил ПОСЛЕДНЕМУ ДРАКОНУ (27,6 млн).

Хоррор Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ заработал в первый уикенд 22,1 млн рублей. Новинка с необычным концептом обошла жанровые аналоги прошлого года МАКСИН XXX (13,8 млн) и ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (12,8 млн). Среди фильмов ужасов «Парадиза» в последний раз больше на старте брал ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (33 млн) в сентябре 2022 года.

ДОМОВЕНОК КУЗЯ освоил 21,1 млн рублей и стал четвертым «миллиардером» в 2025 году. Выручка семейного фильма достигла 1,018 млрд рублей, приблизившись к тоталу сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (1,120 млрд).

Замкнул топ-10 боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА с кассой 10,5 млн рублей. Суммарный бокс-офис релиза вырос до 123 млн рублей. Динамика сборов картины на 16,9% ниже темпов предыдущего проекта с Джерардом Батлером, фильма-катастрофы КРУШЕНИЕ (148 млн после трех уикендов).

Также в прокат вышли драма Франсуа Озона ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ (12-е место, 6 млн рублей), южнокорейский хоррор ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КОНДЖИАМ (15-е место, 4,9 млн рублей), фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО (18-е место, 3,4 млн рублей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 638 млн рублей, с учетом стран СНГ – 683 млн. Это на 2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 27,3% ниже, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышел фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

29.01.2025 Автор: Рая Башинская