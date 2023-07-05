Официальная касса России: минувший уикенд обновил антирекорд 2023 года

На вершине российского бокс-офиса остался ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. Сборы показов с предсеансовым обслуживанием за неделю снизились на минимальные 15,7% и составили 36,3 млн рублей.

Падение кассы драмы ДЫХАНИЕ составило 29,3%. Это сильнее, чем было у АРИТМИИ (-19,5%), но мягче СНЕГИРЯ (-49,4%). За уикенд холдовер заработал 21,4 млн рублей, доведя свой общий счет до 67,8 млн.

Замкнул тройку лидеров ВЫЗОВ, в копилке которого 1,878 млрд рублей. На этой неделе фильм преодолеет отметку в 1,9 млрд.

Лучшей новинкой уикенда стала семейная фантастика НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ. Картина стартовала с 18,6 млн рублей. Это выше цифр недавних ВОЛШЕБНОЙ ФЛЕЙТЫ (8,3 млн) и КОРОЛЯ-ЛЬВЕНКА (15,2 млн).

«Мы рады стартовым результатам фильма. Они оказались в рамках наших ожиданий. У фильма сразу два движка – прилетевшие на Землю инопланетяне и перемещение во времени в эпоху динозавров. Плюс, несмотря на независимый статус, у проекта приличная картинка и спецэффекты», – рассказал в интервью ЭБК управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский.

Замкнул пятерку лучших боевик ПЕРЕВОДЧИК, на стойкости в прокате которого не сказался даже онлайн-релиз. За уикенд картина освоила 14,4 млн рублей, всего на ее счету – 256 млн.

Снижение сборов мультфильма ЗВЕРОГОНЩИКИ составило 39,5%. Это больше, чем было у таких релизов как ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (-8,9%) и ЗВЕРОЛЭНД (-36,5%). За уикенд лента освоила 13,4 млн, а в общей сложности – 46,8 млн.

Комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ на второй неделе проката потеряла 45,4% от выручки стартового уикенда. Общие сборы фильма выросли до 42,5 млн.

С восьмого места и 9,8 млн начала прокат приключенческая лента КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ. Это несколько выше, чем было у проектов ОДИССЕЯ (8,5 млн) и АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ (7,1 млн), но ниже, чем у недавнего ПРИНЦА ПУСТЫНИ (11 млн).

Только 7,9 млн рублей смогла заработать на старте комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ. Это слабее стартовых показателей фильмов ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (11 млн) и ЗОИ (10 млн).

Замкнул первую десятку хоррор ВОССТАВШАЯ ИЗ АДА, на счету которого – 5,5 млн рублей. Это несколько больше, чем было у таких релизов World Pictures как БОЙСЯ ТИШИНЫ (5 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК (3,2 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! (4,7 млн рублей, тринадцатое место), фантастика БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (4,6 млн, четырнадцатое место), хоррор ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (4,1 млн, пятнадцатое место) и экшн ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ (3,7 млн, шестнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 196 млн рублей, с учетом стран СНГ – 251 млн. Это на 13,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 46,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ОДНА.

Фото: кадр из фильма НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ

05.07.2023 Автор: Максим Острый