Официальная касса России: «Манюня» в центре внимания

Начавшиеся каникулы у младших классов, которым не нужно сдавать ОГЭ и ЕГЭ, стали одной из причин смены лидера в российском прокате: майор Гром уступил первое место более доброй и наивной героине Манюне. Новый полнометражный фильм о рыжей проказнице МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ на старте заработал 98,7 млн рублей и доказал, что приключения в «советском стиле» все же интересны публике, тем более если у них уже есть сформированная фанбаза. Предыдущая серия франшизы, напомним, начинала работу с 70,7 млн рублей.

«Будучи продюсерами, мы всегда ожидаем хороших сборов, но в этот раз цифры удивили даже нас, потому что все же и дата была не пустая, и фильмы коллег-конкурентов работали вокруг. Мы рады хорошим результатам и уже поздравили друг друга с показателями премьерного уикенда», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ Гевонд Андреасян.

МАЙОР ГРОМ: ИГРА продолжает спасать альтернативный Петербург, однако теперь делает это на втором месте чарта. Зрительский интерес снизился на 47,1%, приключенческий экшен освоил за второй уикенд 85,5 млн рублей. Общая выручка проекта достигла 306 млн рублей. Первый фильм франшизы терял в свое время 36,7%, а его касса на аналогичном отрезке составляла 206 млн. При этом число зрителей увеличилось менее заметно: 774 тысячи человек против 710 тысяч.

Бронза на минувшей неделе досталась семейной фантастике СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Блокбастер медленно, но верно стремится к сборам в 1,5 млрд рублей. На седьмой неделе зрители положили в его копилку 31,2 млн.

На четвертом месте расположился военный экшн Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ. Несмотря на гибридный прокат, общие сборы фильма уверенно превысили 300 млн рублей, из которых 30,9 млн зрители принесли на третьем уикенде. Для сравнения, касса предыдущего боевика от британского режиссера ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ за такой же отрезок времени составила 502 млн рублей.

Показы с предсеансовым обслуживанием, главным образом за счет нового проекта ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА, на минувшем уикенде принесли кинотеатрам 27,3 млн рублей. Это на 9,8 млн больше, чем было неделей ранее.

Невыдуманная история с Камчатки ОГНЕННЫЙ ЛИС на третьей неделе проката сократила сборы на 45,6% и пополнила кассу на 12,9 млн рублей. Третий проект из камчатского цикла известного документалиста Дмитрия Шпиленка – безусловный лидер в своей линейке. Первая лента МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ в 2018 году за все время проката собрала лишь 7,3 млн рублей.

С 12,1 млн рублей стартовал хоррор НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО. Приквел слэшера про маньяков в масках 2007 года не слишком привязан к первоисточнику, поэтому понятен всем поклонникам жанра. Схожим образом недавно начинал работу другой релиз компании Global Film ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (12,8 млн).

Старт сильного конкурента отвлек внимание семейной аудитории от анимации ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ. Падение составило 52,4%, сборы второго уикенда не дотянули до 11 млн рублей.

Еще один хоррор, ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2, стартовал с девятой строчки. Cиквел ужасов про сказочных персонажей с холодным оружием в лапах привлек всего 20,7 тысяч зрителей, которые принесли в кассу 7,2 млн рублей. Первый фильм франшизы начинал работу в прошлом году с 8,4 млн.

Замкнул десятку новый мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ, который едва «перелетел» через отметку в 4 млн рублей.

Также в прокат вышли драма СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ (1,1 млн, пятнадцатое место), байопик МОНТЕССОРИ: ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ (0,8 млн, семнадцатое место) и перевыпуск проекта МАЛЕНЬКИЙ БУДДА (0,7 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 333 млн рублей (с учетом стран СНГ – 404 млн). Это на 7,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 14,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавляли пиратские показы во главе с ФОРСАЖЕМ 10.

Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ

05.06.2024 Автор: Вероника Скурихина