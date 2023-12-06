Официальная касса России: в прокате произошла смена лидера

Лидер уикенда начал прокат с 211 млн рублей. ТЕЩА, таким образом, существенно опередила все остальные комедии этого года, в том числе проекты НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (152 млн) и ПОЕХАВШАЯ (135 млн). Среди всех российских комедий в истории дистрибьютора «Централ Партнершип» новинка показала восьмой старт, обогнав БАБУШКУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИИЯ 2 (205 млн) и ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3 (188 млн с учетом СНГ).

Сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ за уикенд освоила 75 млн рублей, ее общая выручка достигла 2,329 млрд рублей. Это четвертый результат среди всех российских проектов в современной истории отечественного проката.

Пиратские релизы во главе с приквелом ГОЛОДНЫХ ИГР принесли кинотеатрам на минувшем уикенде 41 млн рублей.

Снижение сборов драмеди ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ составило умеренные 33,1%. Это значительно мягче падения проекта ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (-57,1%) и близко к показателям НА ОСТРИЕ (-38,9%). Общая выручка картины достигла 110 млн рублей.

Только с пятого места и 13,1 млн рублей начал прокат боевик НЕМАЯ ЯРОСТЬ. Фильм Джона Ву не смог привлечь широкую аудиторию и существенно уступил таким релизам как ЗАЛОЖНИКИ (39,2 млн) и ФЛЕШБЭК (24,8 млн).

Шестое место в рейтинге досталось семейной комедии БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА, освоившей 12,3 млн рублей. Новинка немного не дотянула до цифр релизов ПАПАША В БЕГАХ (15,7 млн) и ЕЛКИ-ИГОЛКИ (15,1 млн).

Сборы мультфильма БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ снизились на 46,4%. В копилке проекта по итогам уикенда – 35 млн рублей, что выше итоговых цифр анимационной ленты СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (31,9 млн).

Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ стартовал с 9,2 млн рублей и восьмого места в чарте. Новинка несколько уступила таким картинам как ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (13,7 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (11,7 млн).

Касса комедии ДВОРЕЦ Романа Полански снизилась на 65,3%. За уикенд фильм заработал 6,3 млн рублей, а всего к вечеру воскресенья на его счету было 31,7 млн.

Анимационный фильм Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА в рамках превью освоил за уикенд 5,7 млн рублей. Это позволило ему замкнуть десятку лидеров бокс-офиса.

Также в прокат вышли фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ДУДОЧНИКА (4,6 млн, двенадцатое место), фантастика КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ (3,4 млн, четырнадцатое место), документальный проект MY SHINEE WORLD (3,2 млн, пятнадцатое место), экшн ЖИВОТНОЕ (2,9 млн, шестнадцатое место) и комедия ШОПОГОЛИКИ (1,6 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 454 млн рублей, с учетом стран СНГ – 514 млн. Это на 24,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 56,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ЕЛКИ 9.

Фото: кадр из фильма ТЕЩА

06.12.2023 Автор: Максим Острый