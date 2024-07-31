Официальная касса России: cобиратель кассы

Мистический триллер СОБИРАТЕЛЬ ДУШ на минувшем уикенде обогнал по сборам короткометражные фильмы с предсеансовым обслуживанием. Фильм с Николасом Кейджем освоил 122 млн рублей и стал лидером выходных, продемонстрировав самый высокий показатель для зарубежного кино в официальном российском прокате в 2024 году. Хоррор про серийного убийцу также показал лучший старт среди картин в жанре ужасов с 2021 года, когда выходили ВРЕМЯ М.Найта Шьямалана (151 млн) и новая часть популярной франшизы ЗАКЛЯТЬЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (111 млн). Кроме того, фильм Осгунда Перкинса по итогам первого уикенда оказался наиболее успешным среди проектов, правообладателем которых выступает Arna Media.

«Прежде всего это качество картины, – прокомментировала ЭБК успех проекта президент компании Arna Media Надежда Мотина. – Она отлично сделана – затягивает, провоцирует, не выходит из головы. Знаю людей, которые смотрели ее в кино три раза. Свое дело сделал и виртуозный маркетинг Neon. К ним в команду продвижения перешли звезды из A24. Кампания была очень креативная, провокационная. А еще это идеальная роспись от наших партнеров – "Атмосферы кино"».

Суммарная касса короткометражек с предсеансовым обслуживанием, преимущественно анимационных блокбастеров ГАДКИЙ Я 4 и ГОЛОВОЛОМКА 2, составила 77,2 млн. Это на 11,5% ниже, чем было на прошлой неделе.

Бронза досталась комедии ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ. Лента с Павлом Прилучным в главной роли снизила темпы сборов всего на 24,4% и пополнила кассу на 52,6 млн рублей. Год назад в близкие к этим даты комедия ЗА ПАЛЫЧА! с похожим сюжетом о перевоспитании мажора собрала 44,6 млн на второй неделе. Общая выручка ВОДИТЕЛЯ составила 162 млн рублей, сравнявшись с тоталом весеннего ромкома АДАМ И ЕВА (162 млн).

Четвертое место заняла еще одна комедия, но семейная. НЕ ОДНА ДОМА потеряла небольшие 33,9% сборов. За три недели фильм с блогером Миланой Хаметовой в главной роли освоил 140 млн рублей. Это близко к финальным показателям ленты 2022 года ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (144 млн).

Пятерку лидеров замкнул байопик МАДАМ КЛИКО. Падение сборов составило 39,2%, а копилка фильма пополнилась еще на 10,6 млн рублей. Костюмированная драма уже собрала 37,2 млн, что значительно выше, чем у таких аналогов, как РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (29,3 млн) и ИГРА КОРОЛЕВЫ (26,7 млн). По общим сборам фильм с Хейли Беннет в заглавной роли максимально приблизился к ретро-драме МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (39,4 млн).

С шестой строчки стартовала спортивная драма В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ. Картина, посвященная не самому популярному в России виду спорта клифф-дайвингу, не смогла покорить массовую аудиторию. Ее сборы составили 7,8 млн рублей, а средняя посещаемость на сеанс – 4 человека. Это самый низкий показатель в десятке. Недавний аналог МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН за первый уикенд освоил 11,4 млн.

Седьмое место с сокращением сборов на 29,8% заняла анимация ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА. Общая касса специального летнего выпуска составила 256 млн рублей.

Восьмая строчка также принадлежит анимационному фильму. Новинка ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ вернула на экраны китайских медведей Буни, заработав 7,2 млн рублей, но не сумев преодолеть стартовые сборы предыдущих частей франшизы: ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (17,8 млн) и ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (14,3 млн).

На девятом месте расположился боевик СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ с суммой 5,8 млн рублей. Новинка с Мэлом Гибсоном и репером 50 Cent в главных ролях немного обошла по сборам недавний триллер с Эриком Баной и Сэди Синк ГОРОД СТРАХА (5,4 млн), но не дотянула до показателей детектива с Расселом Кроу СПЯЩИЕ ПСЫ (7 млн).

Замкнул топ-10 мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, который на третьей неделе упал сразу на 5 строчек и потерял 56,8% от сборов прошлой недели. В копилке проекта – 53,8 млн рублей. Это почти в 3 раза меньше, чем было за аналогичный период у предыдущих частей БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (140 млн) и СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (148 млн).

Также на прошлой неделе стартовали аниме НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ (12-е место, 3,8 млн), азиатский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: СЛУГИ САТАНЫ (13-е место, 3,5 млн), южнокорейский мультфильм МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ (18-е место, 2,2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 346 млн рублей, с учетом стран СНГ – 537 млн. Это на 16,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 30% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавила комедия ЗА ПАЛЫЧА!.

Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ

31.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина