Официальная касса России: на вершине чарта по-прежнему «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Четвертую неделю подряд бокс-офис России возглавляет мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. За минувший уикенд он заработал еще 67,2 млн рублей, доведя свою общую выручку до 705 млн. Это второй показатель среди всех зарубежных проектов, официально появлявшихся на российских экранах с марта 2022 года.

Показы с предсеансовым обслуживанием на прошлой неделе смогли привлечь 37,7 млн рублей – сказались появления пиратских копий проектов ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ и МЕГ 2: БЕЗДНА.

Активность семейной аудитории, связанная с 1 сентября, позволила фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР заработать за уикенд 37,5 млн рублей. Прирост сборов составил 5,4%. Общая касса проекта достигла 438 млн.

Четвертая строчка досталась мультфильму РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА, потерявшему 23,1% от выручки первой недели. Это близко к цифрам релиза БАРБОСКИНЫ TEAM (-21,9%). Всего на счету проекта компании СТВ и студии «Воронеж» 77,2 млн, что выше итоговых показателей ленты ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (59,4 млн).

Лучшей официальной новинкой недели стала семейная приключенческая картина ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ, начавшая прокат с 22,6 млн рублей. Это ниже цифр прошлогоднего КАЛЕНДАРЯ МА(Й)Я (39,9 млн), но выше ЛЕГЕНД ОРЛЕНКА (14,6 млн).

«ЧИЖИК-ПЫЖИК привлекает зрителей доброй позитивной историей, интересным приключенческим сюжетом на фоне современного Санкт-Петербурга. Это картина о детях, адресованная детям и снятая в лучших традициях одной из старейших киностудий страны, исторически специализировавшейся на создании детско-юношеского кино, что немаловажно для родителей», – рассказала в интервью ЭБК продюсер картины Лика Бланк.

Снижение сборов боевика ЗАЛОЖНИКИ составило 55%. Общая касса проекта выросла до 74,1 млн рублей, что уже выше итоговых цифр ЛЕДЯНОГО ДРАЙВА (60,6 млн) и ФЛЕШБЭКА (60,3 млн).

В первый полноценный уикенд мелодрама МОЙ ХАТИКО заработала 11,4 млн рублей. Это второй показатель в истории компании «Кинологистика», сопоставимый с цифрами таких проектов как МОЙ ТИГР (13,1 млн) и МОЙ ВОЛК (11,4 млн).

Замкнул первую десятку семейный релиз ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО, записавший на свой счет 8 млн рублей. Его посещаемость составила в среднем 6 человек на сеанс, что стало самым низким показателем в топ-10.

Также в прокат вышли экшн ОХОТА НА КОРОЛЯ (5,5 млн, четырнадцатое место), триллер МОЛЧАНИЕ АНГЕЛОВ (3,8 млн, семнадцатое место), хоррор ИГРА В ПРЯТКИ (3,3 млн, восемнадцатое место), экшн ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ (3,2 млн, девятнадцатое место) и перевыпуск ЗВОНКА (3,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 311 млн рублей, с учетом стран СНГ – 361 млн. Это на 8,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 74,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я.

Фото: кадр из мультфильма ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

06.09.2023 Автор: Максим Острый