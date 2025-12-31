Официальная касса России: богатырский лес

ЕЛКИ 12 на втором уикенде потеряли минимальные 10,9% от выручки первого уикенда. Это значительно более мягкое падение, чем было у девятой и десятой частей франшизы (17,6% и 35,4% соответственно). Предыдущие, одиннадцатые ЕЛКИ на втором уикенде смогли показать прирост на 35,7%. За четыре дня холдовер привлек 307 тысяч зрителей, общее число проданных билетов достигло 804 тысяч. Сборы картины выросли до 377 млн рублей.

Мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ стартовал со 133 млн рублей и 326 тысяч проданных билетов (став по этому показателю лучшим релизом недели). Предыдущая часть франшизы в 2024 году начинала работу со 150 млн рублей и 511 тысяч зрителей, тогда как ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 – с 86 млн рублей и 238 тысяч зрителей.

Пиратские релизы, судя по доступным в ЕАИС данным, принесли кинотеатрам 39,9 млн рублей за уикенд.

На четвертой строчке расположилась комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА, сборы которой сократились на 46,8%. Общая касса релиза выросла до 280 млн, что выше итоговых цифр БЕЛЯКОВЫХ В ОТПУСКЕ (239 млн). По числу проданных билетов, впрочем, ШУРИК пока отстает от прошлогоднего проекта – 618 тысяч против 652 тысяч.

Место в пятерке лидеров сохранил триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Суммарная выручка ленты увеличилась до 1,775 млрд рублей.

Приключенческая картина ВОЛЧОК за уикенд заработала 29 млн рублей, тотал проекта вплотную подобрался к отметке в 400 млн. Фильм уже обогнал такие релизы этого года, как ЗЛОЙ ГОРОД (394 млн) и МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (381 млн). Аудитория проекта составила 916 тысяч человек. У ЗЛОГО ГОРОДА она была несколько выше – 976 тысяч, у МАНЮНИ – 1,087 млн.

Снижение сборов семейной ленты СНЕГОВИК составило умеренные 25,5%. За уикенд фильм заработал 23 млн рублей, общая выручка проекта выросла до 60,8 млн. Это выше итоговых цифр МУЖСКИХ ПРАВИЛ МОЕГО ДЕДА (57,5 млн).

На восьмую строчку опустился мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ, потерявший 54,2% от сборов предыдущего уикенда. С промежуточным результатом в 145 млн рублей холдовер опередил релиз ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (138 млн). По числу проданных билетов тот, впрочем, пока что впереди – 662 тысячи против 409 тысяч. У прошлогодних ЗИМНИХ КАНИКУЛ на аналогичном отрезке проката было 448 тысяч зрителей.

Превью-показы ЧЕБУРАШКИ 2 принесли проекту 11,8 млн рублей. Это позволило ему занять в чарте девятую строчку.

Замкнуло десятку лучших аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Тотал проекта вырос до 229 млн рублей.

Также в прокат вышел боевик ПУЛЯ НАВЫЛЕТ (20-е место, 1,3 млн рублей и 2,5 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 513 млн рублей, с учетом стран СНГ – 682 млн. Это на 1,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 24,7% ниже показателей аналогичного уикенда 2024 года, когда в прокат лидировали ЕЛКИ 11.

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

31.12.2025 Автор: БК