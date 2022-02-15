День святого Валентина в 2022 году принес худшие сборы за 9 лет

По итогам 14 февраля 2022 года российские кинотеатры заработали 118,4 млн рублей и продали порядка 391,4 тысяч билетов. Это самый низкий показатель за последние девять лет. Лидерами проката в этот день стали три зарубежных релиза: АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (50,890 млн рублей, 163,8 тыс. зрителей), СМЕРТЬ НА НИЛЕ (30,461 млн рублей, 88,2 тыс. зрителей) и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (11,667 млн рублей, 36,1 тыс. зрителей). Примечательно, что впервые за девять лет в тройку лучших по сборам по итогам этого дня не попал ни один российский фильм.

В последний раз сборы меньше, чем в нынешнем году, в этот день были зафиксированы в 2013-м. Тогда День святого Валентина выпал на среду. В том году заработок кинотеатров оказался на уровне 67,555 млн рублей, а количество проданных билетов составило 296,6 тыс. Девять лет назад самыми кассовыми релизами дня всех влюбленных стали боевик КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, мелодрама НЕВОЗМОЖНОЕ и мюзикл ОТВЕРЖЕННЫЕ.

Самым успешным для кинопроката День святого Валентина, выпавший на будний день, случился в 2020 году. Тогда накануне пандемии выручка кинотеатров была на 173% выше, чем в 2022-м, — 324,186 млн рублей. Количество проданных было на 200% больше — 1,192 млн. Лидером в этот день стала российская мелодрама ЛЕД 2. При этом первая часть ЛЬДА также оказалась оказалась лидером 14 февраля в 2018 году — в тот день общая кинотеатральная касса составила 193,892 млн рублей, также кинозалы посетили 833 тыс. зрителей.

Сборы в России в День святого Валентина в 2012-2022 годах*

*учитывались только те годы, в которые 14 февраля выпадало на будний день.

Год Общая касса РФ Топ-3 самых кассовых фильма 2022 118 372 630 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ СМЕРТЬ НА НИЛЕ ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 2020 324 186 294 ЛЕД 2 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН 2019 182 014 124 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ ГРОМКАЯ СВЯЗЬ СЕМЬ УЖИНОВ 2018 193 892 957 ЛЕД ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ 2017 151 443 708 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ ГУЛЯЙ, ВАСЯ! ДЖОН УИК 2 2014 137 431 947 РОБОКОП ВИЙ ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 2013 67 555 145 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ ОТВЕРЖЕННЫЕ 2012 98 093 599 ЗНАЧИТ, ВОЙНА ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ ZОЛУШКА

15.02.2022 Автор: БК