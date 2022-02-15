День святого Валентина в 2022 году принес худшие сборы за 9 лет
БК сравнил суммарную выручку кинотеатров 14 февраля за прошедшие годы
По итогам 14 февраля 2022 года российские кинотеатры заработали 118,4 млн рублей и продали порядка 391,4 тысяч билетов. Это самый низкий показатель за последние девять лет. Лидерами проката в этот день стали три зарубежных релиза: АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (50,890 млн рублей, 163,8 тыс. зрителей), СМЕРТЬ НА НИЛЕ (30,461 млн рублей, 88,2 тыс. зрителей) и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (11,667 млн рублей, 36,1 тыс. зрителей). Примечательно, что впервые за девять лет в тройку лучших по сборам по итогам этого дня не попал ни один российский фильм.
В последний раз сборы меньше, чем в нынешнем году, в этот день были зафиксированы в 2013-м. Тогда День святого Валентина выпал на среду. В том году заработок кинотеатров оказался на уровне 67,555 млн рублей, а количество проданных билетов составило 296,6 тыс. Девять лет назад самыми кассовыми релизами дня всех влюбленных стали боевик КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, мелодрама НЕВОЗМОЖНОЕ и мюзикл ОТВЕРЖЕННЫЕ.
Самым успешным для кинопроката День святого Валентина, выпавший на будний день, случился в 2020 году. Тогда накануне пандемии выручка кинотеатров была на 173% выше, чем в 2022-м, — 324,186 млн рублей. Количество проданных было на 200% больше — 1,192 млн. Лидером в этот день стала российская мелодрама ЛЕД 2. При этом первая часть ЛЬДА также оказалась оказалась лидером 14 февраля в 2018 году — в тот день общая кинотеатральная касса составила 193,892 млн рублей, также кинозалы посетили 833 тыс. зрителей.
Сборы в России в День святого Валентина в 2012-2022 годах*
*учитывались только те годы, в которые 14 февраля выпадало на будний день.
|Год
|Общая касса РФ
|Топ-3 самых кассовых фильма
|
2022
|
118 372 630
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
|
2020
|
324 186 294
|ЛЕД 2
|ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
|ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
|
2019
|
182 014 124
|АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
|ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
|СЕМЬ УЖИНОВ
|
2018
|
193 892 957
|ЛЕД
|ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
|ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
|
2017
|
151 443 708
|НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
|ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
|ДЖОН УИК 2
|
2014
|
137 431 947
|РОБОКОП
|ВИЙ
|ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
|
2013
|
67 555 145
|КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ
|НЕВОЗМОЖНОЕ
|ОТВЕРЖЕННЫЕ
|
2012
|
98 093 599
|ЗНАЧИТ, ВОЙНА
|ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
|ZОЛУШКА
15.02.2022 Автор: БК