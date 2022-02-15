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Аналитика


День святого Валентина в 2022 году принес худшие сборы за 9 лет

БК сравнил суммарную выручку кинотеатров 14 февраля за прошедшие годы

По итогам 14 февраля 2022 года российские кинотеатры заработали 118,4 млн рублей и продали порядка 391,4 тысяч билетов. Это самый низкий показатель за последние девять лет. Лидерами проката в этот день стали три зарубежных релиза: АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (50,890 млн рублей, 163,8 тыс. зрителей), СМЕРТЬ НА НИЛЕ (30,461 млн рублей, 88,2 тыс. зрителей) и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (11,667 млн рублей, 36,1 тыс. зрителей). Примечательно, что впервые за девять лет в тройку лучших по сборам по итогам этого дня не попал ни один российский фильм. 

В последний раз сборы меньше, чем в нынешнем году, в этот день были зафиксированы в 2013-м. Тогда День святого Валентина выпал на среду. В том году заработок кинотеатров оказался на уровне 67,555 млн рублей, а количество проданных билетов составило 296,6 тыс. Девять лет назад самыми кассовыми релизами дня всех влюбленных стали боевик КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, мелодрама НЕВОЗМОЖНОЕ и мюзикл ОТВЕРЖЕННЫЕ.

Самым успешным для кинопроката День святого Валентина, выпавший на будний день, случился в 2020 году. Тогда накануне пандемии выручка кинотеатров была на 173% выше, чем в 2022-м, — 324,186 млн рублей. Количество проданных было на 200% больше — 1,192 млн. Лидером в этот день стала российская мелодрама ЛЕД 2. При этом первая часть ЛЬДА также оказалась оказалась лидером 14 февраля в 2018 году — в тот день общая кинотеатральная касса составила 193,892 млн рублей, также кинозалы посетили 833 тыс. зрителей. 

Сборы в России в День святого Валентина в 2012-2022 годах*

*учитывались только те годы, в которые 14 февраля выпадало на будний день.

Год Общая касса РФ Топ-3 самых кассовых фильма

2022

118 372 630

 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
СМЕРТЬ НА НИЛЕ
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ

2020

324 186 294

 ЛЕД 2
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН

2019

182 014 124

 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
СЕМЬ УЖИНОВ

2018

193 892 957

 ЛЕД
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

2017

151 443 708

 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
ДЖОН УИК 2

2014

137 431 947

 РОБОКОП
ВИЙ
ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

2013

67 555 145

 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ
ОТВЕРЖЕННЫЕ

2012

98 093 599

 ЗНАЧИТ, ВОЙНА
ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
ZОЛУШКА

 

 

15.02.2022 Автор: БК

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