Сказочная ярмарка: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

С 9 по 11 декабря в Цифровом деловом пространстве Москвы состоялись мероприятия очередного Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». В этот раз зимний выпуск профессионального конвента прошел не в конце ноября или самых первых числах декабря, а фактически в середине первого месяца зимы. По традиции, суммируем и оцениваем главные тренды киноотрасли, которые выявил индустриальный слет.

ГЕОГРАФИЯ СТАБИЛЬНА

За пять лет своего существования «Российский кинобизнес» проводился на пяти различных площадках – в Цифровом деловом пространстве, Центре международной торговли, кинотеатрах «Формула Кино на Кутузовском» в ТЦ «Океания», «Художественный» и «Синема Парк Мосфильм». При этом именно Цифровое деловое пространство стало традиционной, «якорной» площадкой кинофорума. ЦДП обладает комфортным и большим главным залом (который усилиями МКиФ и его партнеров на три дня превращается в полноценный высококачественный кинозал) и обеспечивает делегатам форума достаточный уровень комфорта при деловом общении. Также в числе преимуществ ЦДП можно назвать близость к другим киноплощадкам, расположенным в центре столицы. Второй день кинофорума завершался премьерой комедии ЕЛКИ 11, и все участники «Российского кинобизнеса» при желании могли сравнительно легко добраться до киноцентра «Октябрь». Напомним, что второй постоянной площадкой кинофорума обещает стать уже упомянутый «Синема Парк Мосфильм», где у организаторов «Российского кинобизнеса» имеется возможность расширять выставку и привлекать новых партнеров, в том числе из смежных креативных индустрий.

Генеральный директор и креативный продюсер форума Екатерина Бордачева отметила, что число участников Кинорынка стабильно растет: «В целом уже в декабре прошлого года мы приблизились к показателям 2019-го. Рада отметить, что на нашу площадку вернулись кинопоказчики из регионов и СНГ, которые не принимали участие с 2022 и 2019 года. В итоге за три дня форум посетило 2099 делегатов».

ДЕКАБРЬСКИЙ СДВИГ

В 2022 году в рамках зимнего кинофорума состоялось четырнадцать презентаций дистрибьюторов, а в прошлом году – пятнадцать. В этот раз встреч прокатчиков с представителями кинотеатров набралось всего десять. Свои презентации за три дня провели компании «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат», «Экспонента Фильм», «КарроПрокат» (а в скором времени – «Каро Премьер»), Global Film, Capella Film, «Парадиз», «Кинологистика», «Про:взгляд» и Russian World Vision. С одной стороны, сокращение числа презентаций оставило участникам больше времени и сил на общение и деловую программу. С другой, отсутствие сразу двух важных игроков и, соответственно, контента от компаний «Наше кино» и «Вольга» не могло пройти незамеченным. У того же «Нашего кино» очень много важных релизов в ближайшие месяцы, но кинотеатры пока остались без детального представления ЖДУНА, ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ, СИВКИ-БУРКИ и других ожидаемых картин. Компания «Вольга» ограничилась полноценным показом своего новогоднего релиза БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА. За счет этого букеры смогли всесторонне оценить необычный мюзикл, потенциал которого было очень сложно просчитать, и «примерить» его на свои площадки. Таким образом, полноценных показов на последнем «Российском кинобизнесе» прошло два – уже упомянутая премьера ЕЛОК 11 и внутрииндустриальный скрининг от «Вольги».

Отдельный нюанс – сроки проведения кинофорума. Впервые зимний «Российский кинобизнес» прошел не за месяц до Нового года, а в середине декабря, когда многие потенциальные участники предстоящего январского марафона уже стартовали в прокате. Из-за этого его традиционный фокус несколько сместился с «новогодней битвы» на тот отрезок, который за ней последует. Впрочем, два главных НГ-блокбастера, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ от «НМГ Кинопрокат» и первая часть франшизы ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА от ЦПШ, были показаны приехавшим в Москву букерам за рамками собственно кинофорума. На следующий день после «Российского кинобизнеса» состоялся официальный День ЦПШ, традиционно проведенный в кинотеатре «Октябрь». Напомним, что это не первый раз, когда лидер капсоревнования организует свою собственную встречу с кинотеатрами, расположившись на орбите «Российского кинобизнеса» – к примеру, в апреле, параллельно с мероприятиями МКиФ в «Синема Парк Мосфильм», состоялся предпремьерный показ фантастической ленты СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. В свою очередь, в минувшую пятницу все в том же «Синема Парк Мосфильм» уже компания «НМГ Кинопрокат» провела специальный показ ФИНИСТА для индустрии и родителей с детьми. Таким образом, с 9 по 13 декабря в Москве на разных площадках прошла своеобразная «неделя дистрибьюторов».

ВОЛШЕБНАЯ КАРУСЕЛЬ

Если судить по контенту, предложенному дистрибьюторами на презентациях МКиФ, кинотеатрам в ближайшей перспективе по-прежнему придется делать ставку на высокобюджетное российское кино, нацеленное преимущественно на семейную публику. Маховик сказочного тренда продолжает раскручиваться, и, кажется, в надвигающиеся праздники впервые на рынке наступит ощутимый переизбыток сказочного предложения. Кроме двух фэнтези-блокбастеров, выходящих 1 января, в кинотеатрах также продолжат идти мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, фильмы ДОМОВЕНОК КУЗЯ и БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД. Как в данной конфигурации все эти проекты намерены выбирать свой кассовый потенциал, пока не совсем понятно. По идее, три последних релиза будут дорабатывать в прокате, опираясь на заслуженный «сарафан», а ФИНИСТ и ВОЛШЕБНИК извлекут максимум из праздничных аншлагов первых январских дней и затем уйдут на длинную дистанцию, опять же, за счет «сарафана».

Впрочем, этой зимой разные семейные проекты хотя бы разведены по соседним датам. Гораздо более анекдотичная ситуация складывается на следующий Новый год, где на 1 января стоят уже не две крупные сказки, а четыре. Речь о проектах БУРАТИНО (кинокомпания «Водород 2011», Art Pictures Studio), ПРОСТОКВАШИНО (Кинокомпания братьев Андреасян, «Союзмультфильм», ТНТ), ЧЕБУРАШКА 2 (Yellow, Black and White, Start, «Россия 1», «Союзмультфильм») и СИВКА-БУРКА («Наше кино»). Судя по всему, вероятные переезды данных релизов будут инициированы по итогам ближайшей «НГ-битвы», особенно если в предстоящем столкновении тентполов все же появятся безусловные победители и проигравшие.

Хочется надеяться, что в интересах всех участников рынка сказочный тренд продлится как можно дольше. Он стимулирует развитие сложнопостановочного кино и дарит зрителям столь необходимые сегодня позитивные эмоции. Однако учитывая, насколько быстро растет конкуренция в сегменте, когда и как именно начнет снижаться спрос на подобный контент – вопрос времени. Выйдет ли какой-то крупный проект, который неожиданно для многих потонет в бокс-офисе и увлечет за собой остальных, или интерес к сказочному кино будет угасать постепенно – одна из главных аналитических задачек для всех, кто внимательно следит за кинорынком и динамикой сборов на нем (отметим, что достойный, но все же не выдающийся результат ОГНИВА намекает скорее на второй сценарий).

Подавляющая часть российского предложения, за вычетом разнокалиберного семейного кино, – это ромкомы и военные ленты. Ценителей батального жанра уже в ближайшие месяцы ждут как минимум три крупные премьеры – ВОЙНА И МУЗЫКА (6 февраля, Кинокомпания братьев Андреасян), МОМЕНТ ИСТИНЫ (27 марта, «Дирекция кино», Первый канал) и В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (1 мая, 1-2-3 Production, «Газпром-Медиа», Кинокомпания ТЕМП, Театр Олега Табакова, НТВ, «Тромедиа»). Сюда же можно добавить проект СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (27 февраля, «Централ Партнершип», кинокомпания «Русский Север», Okko). Как и экранизация Бориса Васильева, фильм Александра Котта был заявлен на презентации ЦПШ. В свою очередь, комедий, особенно в кооперации со стримингами, готовится и вовсе бесчисленное количество.

С оглядкой на такое единообразие приходится констатировать торжество продюсерской осторожности – производители опираются на знакомые жанровые формулы, одни и те же проверенные даты, разделяя при этом риски с партнерами, телеканалами и платформами. Учитывая экспоненциальный рост расходов и прочие непростые экономические обстоятельства, стратегия продакшнов более чем объяснима. Однако по мере развития ситуации по-настоящему удивить рынок, кажется, смогут проекты со ставкой на действительно смелые, оригинальные концепты. Эту гипотезу постараются подтвердить в обозримом будущем несколько релизов: рэп-мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (14 февраля, «Кинослово», ТРИТЭ, «Централ Партнершип»), концепт которого можно описать как микс фильмов ЛЕД и ОНЕГИН, фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (6 марта, ID Production и Okko при участии «России» и Национальной Медиа Группы), в которой для создания необычных миров авторы использовали инновационную технологию съемки на LED-экранах с помощью студии виртуального продакшна XOVP, или, например, комедия БАТЯ 2. ДЕД (3 апреля, «Централ Партнершип», «Гуд Стори Медиа», ТНТ), которая развивает творческие находки сенсационной первой части.

Что касается зарубежного предложения в пакетах многих компаний, заявленных на МКиФ «Российский кинобизнес», то оценить потенциал большинства иностранных фильмов довольно затруднительно. С одной стороны, можно только приветствовать жанровое и художественное разнообразие предлагаемых тайтлов. В пакетах дистрибьюторов встречается как фестивальное кино, интересное прежде всего синефилам (ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ; ПАРТЕНОПА, МЕГАЛОПОЛИС и другие), так и потенциальные арт-мейнстримные хиты для более широкой аудитории, такие как ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА от компании А24. В то же время среди этих проектов сложно обнаружить гарантированных зрительских фаворитов уровня ДЖОНА УИКА 4, ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 3 или хотя бы ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ. Остается надеяться, что в общем массиве объявится несколько спящих хитов с сильным «сарафаном» и потенциалом сборов в 200 млн рублей и более. Логично предположить, что подобные проекты с наибольшей вероятностью найдутся среди хорроров, как это все чаще происходит в последнее время. На первый взгляд главный претендент на повторение успехов СУБСТАНЦИИ и ЕРЕТИКА – проект Global Film ОБЕЗЬЯНА от триумвирата Осгуд Перкинс – Джеймс Ван – Стивен Кинг.

Стабильно поставляется на российский рынок и независимая анимация из разных стран. Однако большинство мультфильмов нацелено на самую младшую, как правило, дошкольную аудиторию. Одним из исключений является проект из пакета «Атмосферы кино» НОЧЬ В ЗООПАРКЕ, в работе над которым принимали участие аниматоры хитов ГАДКИЙ Я и ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО. Остроумно решенная в кислотных тонах анимационная зомби-комедия намеревается стать следующим событием в сегменте мультфильмов.

БОДРОЕ УТРО

Каждый день «Российского кинобизнеса» стартовал с мероприятий деловой программы. В понедельник председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков, генеральный директор компании Wanta Group Мария Щербаль, а также представители компании «Азия Синема» Михаил Ефремов и Юлия Демиденко обсудили пути повышения коммерческой эффективности кинотеатров – причем с разных сторон этой задачи, начиная с изучения портрета киноходящей аудитории и заканчивая техническим состоянием оборудования как фактором удержания клиентов.

Во вторник речь зашла уже об использовании различных брендов применительно к кинопрокату. Здесь в разговор вступили генеральный директор «ОСТОГрупп» Янина Титова, руководитель операционного маркетинга «КАРО Фильм Менеджмент» Александра Конкина, директор по кросс-промо «КиноБюро» Яна Снеговая, генеральный директор «КиноБюро» Нина Димитрова, представитель бренда R.A.W. Life Дарья Сарматова, а модератором дискуссии выступила пиар-директор агентства «КиноБюро» Екатерина Назарова. Янина Титова, в частности, во всех подробностях рассказала о многоступенчатой разработке маркетинговых стратегий, заточенных на лицензирование брендов. В некотором роде кардинально иную практику описала Дарья Сарматова – совместно с «Вольгой» они смогли в крайне сжатые сроки придумать коллаборацию медвежонка Паддингтона и полезных для здоровья сладостей.

Также «Российский кинобизнес» не остался без программы #Поиск, которой Екатерина Бордачева уделяет особое внимание. Данная секция адресована дистрибьюторам, отделам закупок и управления контентом цифровых сервисов, стриминговых платформ, телеканалов, отборщикам кинофестивалей. На ней представляются проекты на различных стадиях готовности, создатели которых заинтересованы в поиске партнеров для софинансирования или выпуска фильмов в прокат. В этот раз в секции было представлено пять картин. В их числе художественно-документальный фильм ИЮНЬСКАЯ ПОЛЫНЬ, документальный проект ПРОТИВ ВЕТРА, военно-историческая драма ОСТРОВ СУХО, трагикомедия ШУРОЧКА и приключенческий триллер ПАСТБИЩА БОГОВ.

Едва ли не самый неожиданный разговор в рамках делового сегмента пришелся на третий день форума. Бенчмаркетинг-сессия на тему «Инклюзивные практики и проекты в киноиндустрии: зачем кинобизнесу социалка», которую провела медиаменеджер и эксперт в области маркетинга кино Анна Митина, наглядно продемонстрировала, насколько область инклюзии остается terra incognita для всех участников рынка – от продакшнов до кинотеатров. В разговоре участвовали представитель Всероссийского общества глухих Николай Шмелев, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов, руководитель КСО НМГ, импакт-продюсер, сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» Мария Залунина, генеральный директор телеканала «Мультиландия» Мария Дворядкина, начальник управления координации и контроля деятельности кинотеатров и фильмофонда ГБУК города Москвы «Московское кино» Анастасия Зуенко, директор по маркетингу сети кинотеатров «Киномакс» Ольга Лотоцкая и директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.

Как известно, с 1 июня 2017 года в России действует подписанный президентом Владимиром Путиным федеральный закон, обязывающий создателей национальных фильмов снабжать свои проекты субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями. В свою очередь, демонстраторов обязали обеспечивать доступную среду для людей с особенностями здоровья при просмотре таких фильмов, то есть соответствующим образом оборудовать свои кинотеатры и проводить не менее двух социальных сеансов в неделю. На сегодняшний день доля площадок, имеющих хотя бы частичную доступность для людей с ОВЗ, приближается к 100%. Но несмотря на столь серьезные шаги в направлении развития инклюзивности, до сих пор реального наплыва зрителей с ОВЗ в кинотеатры, к сожалению, не наблюдается. Как рассказал Владимир Плехов, в России проживает до 19 млн человек с нарушениями слуха и зрения, которые нуждаются в соответствующей адаптации контента. При этом 61% клиентов с инвалидностью готовы тратить на покупку товаров и услуг столько же, сколько и люди без особенностей здоровья. Таким образом, потери российского бизнеса из-за недостаточной активности данной аудитории могут достигать 4,8 млрд рублей каждый месяц. Но на пути к успешной работе отрасли с данным сегментом аудитории встает множество преград, от малой информированности зрителя о соответствующих сеансах до недостаточно корректного понимания со стороны дистрибьюторов, как грамотно адаптировать контент, и еще множество самых разнообразных и неожиданных проблем.

Таким образом, все три круглых стола деловой программы дали их участникам богатую пищу и для размышлений, и для разговоров друг с другом уже за ее пределами. В этом смысле тематическое разнообразие секции оказалось полезным всем, потому что продемонстрировало, сколько еще предстоит работы отечественной киноиндустрии.

Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес

25.12.2024 Автор: Никита Никитин