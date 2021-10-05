Sony Pictures на CineEurope 2021

Представительство Sony Pictures на нынешнем CineEurope оказалось одним из самых скромных. Компания не стала делать развернутую презентацию, ограничившись лишь представлением слота будущих проектов, а также показом фильма ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ. Представители российских кинотеатров могли посмотреть эту картину тремя неделями раньше – на питерском «КиноЭкспо».

Несмотря на отсутствие полноценной презентации, впечатления от представления пакета компании остались самыми положительными. Показанная перед ОХОТНИКАМИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ нарезка из будущих проектов компании изобиловала эксклюзивными кадрами и даже короткими сценами из фильмов. В нарезку попали кадры из ВЕНОМА 2 (вышел 30 сентября), следующего полнометражного ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА (в прокате с 16 декабря 2021 года), сиквела анимационного ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (в прокате с 22 октября 2022 года), МОРБИУСА (в прокате с 20 января 2022 года), экранизации игры UNCHARTED (в прокате с 10 февраля 2022 года), новой реинкарнации франшизы «Обитель зла» — фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (в прокате с 2 декабря 2021 года) и режиссерской работы Дэнзела Вашингтона A JOURNAL FOR JORDAN. Особый восторг у гостей вызвали несколько коротких зарисовок из комедийного экшна СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД с Брэдом Питтом в главной роли — похоже, что нас ждет большой хит.

Впрочем, как оказалось, основной целью мероприятия Sony на CineEurope стало не представление контента, а много раз произнесенная представителями компании мантра о том, что весь этот контент (по традиции обещано, что это будет «самый мощный слот за все последние годы») появится сначала в кинотеатрах и нигде более. Устами своих топов Sony Pictures несколько раз гарантировала участникам рынка сохранение кинотеатрального окна и пообещала воздерживаться от одновременного выпуска своих проектов в кино и на стримингах и впредь. Последнее вызвало живую реакцию зала, для которого, очевидно, заявление оказалось действительно важнее всего остального.

05.10.2021 Автор: БК