В рамках «Суздальфеста» состоялся питчинг анимационных проектов детских писателей

Первый проект, претендующий на экранизацию, представляла главный редактор издательства «КомпасГид» Марина Кадетова. Главный герой одноименных коротких комиксов – озорной говорящий кот Кешка, попадающий в забавные ситуации. Персонаж был придуман еще в 1989 году Андреем и Натальей Снегиревыми. Совокупный тираж книг про Кешку, выпущенных «Компас Гидом», составляет 47500 экземпляров. Кадетова видит экранизацию этой серии книг как сериал из коротких эпизодов с возрастной маркировкой 0+. По словам Кадетовой, издательство ищет именно инвесторов для этого проекта.

Анастасия Лютикова представила концепт экранизации стихотворения «Новогоднее желание». Автор предполагает короткий метр для аудитории 0+. Главный герой стихотворения – еще один кот, который отправляется в новогоднюю ночь искать приют. Только в седьмом доме он находит девочку, которая грустит, и тогда он решает стать для нее новогодним подарком. Предполагаемый хронометраж картины, исходя их продолжительности стихотворения – около 8 минут. Члены жюри отметили, что для анимационного воплощения от стихотворной формы, скорее всего, придется отказаться.

Маргарита Голенко представила свое видение короткого метра по произведению «Про Пирата и Шопена (и немножко про рояль)». Аудитория здесь предполагается постарше – 12+, так как главный герой истории – пират, не знающий пощады, грубый и жестокосердный. Однако в душе он – поклонник Шопена, что вызывает неприятие у его коллег по цеху. Однажды главному герою удается захватить в плен своего кумира… Стоит отметить, что оживленную дискуссию вызвал главный сюжетный поворот проекта: он настолько радикален, что по ходу дискуссии было предложено полностью его пересмотреть (и заодно снизить возраст ЦА до 6+).

Елена Пальванова представила детектив в стихах с говорящими зверями в главных ролях – «Сыщик Попугауро ведет расследование». Целевая аудитория проекта – дети 3-6 лет. Сюжет здесь вертится вокруг пропавшего пряника, на розыск которого отправляется титульный персонаж. Среди других героев – Месье Котэ, Мадам Мышель и Робот-пылесос. Источником вдохновения автор называет детективы про Эркюля Пуаро и мультсериал «Три кота». С заявленными героями также можно сделать сериал – автор готова писать продолжения или вносить изменения в готовый материал.

Ольга Замятина рассказала про проект «Робот-курьер». Это короткий метр, примерно на 5 минут, рассчитанный на детей 3-5 лет. Главный герой, по мысли автора, понятный и знакомый детям персонаж, сам похожий на ребенка. Он должен выполнить задание, иначе его разберут на запчасти. Литературный материал в данном случае – вновь стихотворный. А саспенс усиливается тем, что время у робота ограничено. Замятина предполагает возможность создать сериал, потому что истории с Роботом могут быть сколь угодно разнообразны. Аудитория вместе с писательницей оживленно обсудили актуальность и потенциал сериала для «Яндекса».

Заключительным проектом питчинга стала история «Гривы нет – тушите свет, или преступление в сафари-парке». Ее представила писательница Александра Хворост. Автор предполагает короткий метр по своей книге, и, как понятно из названия, это детектив для детей старше 6 лет. По сюжету, Лев Цитрус обнаруживает пропажу гривы. Вернуть предмет гордости должен полицейский в отставке Ворон. Среди подозреваемых – Гепард, Мартышка и семья Опоссумов. Хворост отметила сегодняшнюю популярность детективов у аудитории всех возрастов: тру-крайм подкасты есть уже даже для детей. Писательница видит в книге потенциал для сериала, и жюри поддержало эту идею, поскольку персонажей заявлено много, а сюжет отличается запутанностью.

По итогам короткого обсуждения жюри выбрало в качестве своего фаворита цикл книг про Кешку как наиболее разработанный и подготовленный к экранизации.

21.03.2025 Автор: Максим Острый