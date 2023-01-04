top banner

Аналитика


Пять лучших трейлеров 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»

Авторы и редакторы издания выбирают самые выдающиеся ролики

По традиции, авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» выбрали самые выдающиеся на их взгляд трейлеры за 2022 год.

1. МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

2. ПОДЗЕМЕЛЬЕ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ

3. БАРБИ

4. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 2

5. БАНШИ ИНИШЕРИНА

04.01.2023 Автор: БК

Самое читаемое

Фонд кино назвал фильмы, производство которых поддержит в следующем году
Подробнее
Premier представил обновления библиотеки января 2023 года
Подробнее
«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы в 2022 году
Подробнее
Okko представил дайджест релизов к новогодним праздникам
Подробнее
Start анонсировал премьеры января 2023 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иван Царевич» ожидаемо вырвался в лидеры
Подробнее
Start выплатит кинокомпании Данилы Козловского более 682 млн рублей
Подробнее
Okko подвел итоги 2022 года
Подробнее
«Чебурашка» стал миллиардером
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Чебурашка» начинает доминировать
Подробнее
Аркадий Волож покидает «Яндекс»
Подробнее
Лучшие фильмы и сериалы 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»
Подробнее
Касса четверга: «Иван Царевич и серый волк 5» стартует с первой строчки
Подробнее
10 главных итогов 2022 года по мнению редакции БК
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 декабря – 1 января
Подробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 2 января
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 января 2023 года
Подробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 3 января
Подробнее
Пять лучших трейлеров 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»
Подробнее