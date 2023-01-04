Пять лучших трейлеров 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»
Авторы и редакторы издания выбирают самые выдающиеся ролики
По традиции, авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» выбрали самые выдающиеся на их взгляд трейлеры за 2022 год.
1. МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
2. ПОДЗЕМЕЛЬЕ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ
3. БАРБИ
4. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 2
5. БАНШИ ИНИШЕРИНА
04.01.2023 Автор: БК
Самое читаемое
Фонд кино назвал фильмы, производство которых поддержит в следующем годуПодробнее
Premier представил обновления библиотеки января 2023 годаПодробнее
«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы в 2022 годуПодробнее
Okko представил дайджест релизов к новогодним праздникамПодробнее
Start анонсировал премьеры января 2023 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Иван Царевич» ожидаемо вырвался в лидерыПодробнее
Start выплатит кинокомпании Данилы Козловского более 682 млн рублейПодробнее
Okko подвел итоги 2022 годаПодробнее
«Чебурашка» стал миллиардеромПодробнее
Предпродажи уикенда: «Чебурашка» начинает доминироватьПодробнее
Аркадий Волож покидает «Яндекс»Подробнее
Лучшие фильмы и сериалы 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»Подробнее
Касса четверга: «Иван Царевич и серый волк 5» стартует с первой строчкиПодробнее
10 главных итогов 2022 года по мнению редакции БКПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 декабря – 1 январяПодробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 2 январяПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 января 2023 годаПодробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 3 январяПодробнее
Пять лучших трейлеров 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»Подробнее