Пять лучших трейлеров 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»

По традиции, авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» выбрали самые выдающиеся на их взгляд трейлеры за 2022 год.

1. МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

2. ПОДЗЕМЕЛЬЕ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ

3. БАРБИ

4. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 2

5. БАНШИ ИНИШЕРИНА

04.01.2023 Автор: БК