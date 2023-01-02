Лучшие фильмы и сериалы 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»

Завершился невероятно проблемный 2022 год. По существующей традиции, к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими кинематографическими предпочтениями. В этот раз с выбором любимых фильмов возникла понятная проблема – не все из них теперь есть в легальном доступе в России. Тем не менее, как и в прежние годы, списки составлены по личным предпочтениям авторов и в абсолютно свободном формате. Больше того, в 2022-м в списки лучших проектов сотрудников БК попали и различные востребованные сериалы – как зарубежные, так и отечественные.

РАЯ БАШИНСКАЯ, корреспондент:

1. ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ

2. ФАБЕЛЬМАНЫ

3. БАНШИ ИНИШЕРИНА

4. СОЛНЦЕ МОЕ

5. ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

6. «Будет больно» (сериал)

7. ВАРЯГ

8. «Почка» (сериал)

9. «Капельник» (сериал)

10. RRR

ОЛЬГА КУЛИКОВА, руководитель отдела статистики:

1. ФАБЕЛЬМАНЫ

2. СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

3. ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ

4. ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

5. РЕШЕНИЕ УЙТИ

6. БАНШИ ИНИШЕРИНА

7. ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

8. ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

9. МЕЖСЕЗОНЬЕ

10. КАЗНЬ

АРТЕМ ЛОГИНОВ, аналитик:

1. РЕШЕНИЕ УЙТИ

2. ТОП ГАН: МЭВЕРИК

3. ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ

4. НЕВЫНОСИМАЯ ТЯЖЕСТЬ ОГРОМНОГО ТАЛАНТА

5. СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

6. МЕНЮ

7. ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

8. БЫСТРЕЕ ПУЛИ

9. НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

10. КРИК

АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ, главный редактор:

1. СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

2. ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ

3. «Белый лотос» (сериал, 2-й сезон)

3. ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ

5. «Обоюдное согласие» (сериал)

6. ВАРЯГ

7. ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

8. Х / ПЭРЛ

9. ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

10. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ

НИКИТА НИКИТИН, корреспондент:

1. БАНШИ ИНИШЕРИНА

2. «Почка» (сериал)

3. ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ

4. ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

5. ПЛОТНИК

6. РЕШЕНИЕ УЙТИ

7. БЫСТРЕЕ ПУЛИ

8. ПО-МУЖСКИ

9. ЭКСПРЕСС

10. НЕТ

МАКСИМ ОСТРЫЙ, корреспондент:

1. БЛОНДИНКА

2. МЕЖСЕЗОНЬЕ

3. ВИХРЬ

4. УЛЕЙ

5. NEPTUNE FROST

6. КОРСАЖ

7. ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ

8. ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН

9. НЕТ

10. КИМИ

ВИОЛЕТТА ПАЛИЙ, контент-менеджер:

1. ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

2. БАНШИ ИНИШЕРИНА

3. ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ

4. «Идентификация» (сериал)

5. РЕШЕНИЕ УЙТИ

6. ТАР

7. ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

8. «Обоюдное согласие» (сериал)

9. «Почка» (сериал)

10. «13 клиническая» (сериал)

ГЕОРГИЙ РОМАНОВ, аналитик:

1. БАНШИ ИНИШЕРИНА

2. КАЗНЬ

3. ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ

4. КЭТРИН ПО ПРОЗВИЩУ ПТИЧКА

5. БАЗЗ ЛАЙТЕР

6. ЭЛВИС

7. РЕШЕНИЕ УЙТИ

8. БЭТМЕН

9. БЫСТРЕЕ ПУЛИ

10. ФАБЕЛЬМАНЫ

02.01.2023 Автор: БК