На конференции «Медиабизнес» эксперты обсудили текущее состояние кинопроката

В рамках конференции «Медиабизнес» состоялась дискуссионная сессия «Пациент скорее жив: перспективы развития российской киноиндустрии». В обсуждении приняли участие генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков, генеральный директор компании «Атмосфера кино» Вадим Иванов, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев и директор кинотеатра «Ударник» Светлана Максимченко.

Первым слово взял Алексей Воронков. Он описал текущее положение дел в секторе кинопоказа. По его данным, за 2022 год потери отрасли составили порядка 130 кинотеатров, причем речь идет в первую очередь о многозальниках в больших городах. Однако эта цифра некоторым образом нивелировалась кинотеатрами, открытыми по программе Фонда кино. Общее количество кинотеатров в стране Воронков оценивает в 2167 работающих площадок.

Что касается сборов, то по итогам 2023 года Воронков рассчитывает на достижение отметки в 35 млрд рублей. Из них до 75% должно принести российское кино. Однако и этого недостаточно, чтобы кинотеатры перестали выживать и начали жить, пускай и без развития – для этого требуется как минимум 40 млрд. Перспективу председатель АВК видит в развитии отечественного кинопроизводства и росте цен на билеты. Эти факторы уже в следующем году могут принести площадкам только за счет отечественного контента 40 млрд. Стоимость похода в кино повысится неизбежно, поскольку дорожает все, в том числе оборудование для кинопоказа. В качестве примера Воронков привел цену на проектор Barco 20 – за год она поднялась на 88%. Билет при этом подорожал только на 22%.

При этом Воронков подчеркнул, что избыточное количество наименований фильмов не имеет для кинотеатров коммерческого значения – основной объем выручки (80%) все равно приносят только массовые проекты, формирующие топ-60.

С неизбежностью речь на сессии зашла о пиратских показах. Объемы теневого проката председатель АВК оценивает примерно в 10% общих сборов кинотеатров. Вадим Иванов не согласился с ним до конца: по его мнению, они могут достигать 15-20%. Аналогичные цифры предполагает и Алексей Васясин. При этом генеральный директор объединенной киносети считает, что государству необходимо определиться в своей политике относительно этой сферы экономики – или принципиально ее запретить, или легализовать.

Порог выживания кинотеатров Васясин оценивает в 37 млрд, однако подорожание комплектующих для оборудования норовит повысить эту цифру. Последний фактор в будущем может даже привести к необходимости отказа от DCP-формата. Дорожает, впрочем, не только оборудование для показа, но и стоимость кинопроизводства. По оценке Антона Малышева она поднялась за последние два года в три раза, и это невозможно окупить. Количество запусков тоже растет, но людей при этом не хватает – индустрия испытывает кадровый голод. Все это может «загнать» отрасль в ближайшие год-два.

Вадим Иванов, говоря о проблемах проката, отметил необходимость достижения ритмичности выхода релизов. Крупных российских премьер в год, по его оценке, нужно 12 – по одной на месяц, и это должны быть фильмы, поддержанные государственными медийными холдингами. В 2023 году этой ритмичности не было, зритель за лето забыл дорогу в кинотеатр, и в результате ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА показал, по словам Иванова, достаточно тяжелый для такого отличного проекта старт. При этом ЧЕБУРАШКА продемонстрировал, какой в стране имеется огромный зрительский потенциал, раньше не заметный – порядка 35 млн человек. И, что немаловажно, семейная аудитория, не смотря на все кризисы, никуда не пропала. Однако взрослому кино в новой ситуации добиваться успехов сложнее.

Зашла на сессии речь и об арт-мейнстриме и артхаусе. По словам Малышева, кратно нарастить сборы такие проекты сами по себе не смогут – для этого нужна длительная и тщательная работа с аудиторией. Светлана Максимченко справедливо заметила, что кинотеатры, которые системно берут такой контент, используют иной тип маркетинга и способы привлечения зрителя. Они устраивают событийные показы, встречи с режиссерами, обсуждения, и очень важно постоянно накапливать подобную экспертизу. Однако артовые фильмы требуют индивидуального подхода и уникальных рекламных компаний, а игроки отрасли зачастую находятся в плену стереотипов о проектах этого направления, несмотря на их коммерческий потенциал.

Фото: «Ведомости»

27.10.2023 Автор: Максим Острый