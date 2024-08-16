Сделано здесь: «Истории ленинградского кино» на фестивале «Окно в Европу»

Кроме показов игрового и документального кино, а также анимации на прошедшем фестивале «Окно в Европу» состоялось множество различных мероприятий. Сквозной темой дискуссий стали история и перспективы кино, снятого на территории Санкт-Петербурга и области, преимущественно на студии «Ленфильм». Из сегодняшнего дня ленинградскую школу кино можно воспринимать как своеобразный региональный феномен в рамках большой советской кинематографии.

Образовательно-деловую программу фестиваля можно разделить на три параллельных трека: встречи с режиссерами, так или иначе связанными с ленинградским кинематографом, лекции критиков и киноведов, а также специальные мероприятия, где проходили коллективные обсуждения.

Из числа бесед с режиссерами в дни фестиваля зрители и гости смотра могли встретиться и пообщаться с Дмитрием Светозаровым, Алексеем Злобиным, Сергеем Снежкиным, Алексеем Германом, Владимиром Бортко, Константином Лопушанским.

Блок лекций о ленинградской школе начался с рассказа Василия Степанова о закате «Ленинградской школы». Критик не стал отвечать на вопрос, почему и как произошло исчезновение ленинградского кинонаправления, и предложил поискать ответы зрителям из зала. Также в данной секции программы киновед Андрей Апостолов порассуждал о влиянии ГАМЛЕТА Григория Козинцева, а историк кино Наталья Рябчикова рассказала о режиссере Павле Клушанцеве. В свою очередь, критик Михаил Трофименков провел лекцию под названием «Долгая счастливая жизнь «Ленфильма». К 90-летию Ильи Авербаха».

13 августа на фестивале состоялся круглый стол «Будет ли новое «Начало». Современный российский кинопроцесс и наследие советского кино 1970-1980-х». Спикерами мероприятия выступили режиссеры Владимир Котт, Владимир Грамматиков, Сергей Урсуляк, Роман Каримов, кинокритик Лариса Малюкова и историки кино Наталья Рябчикова и Станислав Дединский. Классик детского кино Владимир Грамматиков на вопрос о том, как он оценивает сегодняшний бум детско-семейного кино, ответил следующим образом: «Раньше, когда Минкульт распределял деньги, детскому кино доставались крошки. Сейчас на это выделен отдельный тендер, отдельный конкурс. Также хорошо, что введено 100-процентное финансирование детского кино, в то время в случае всего остального минкульт покрывает только 70 процентов бюджета. Мне кажется это справедливым. Еще пару лет назад наше детское кино было фанерное, нищее, чудовищное. Как снять сказку, фантастику на ограниченный бюджет? Поэтому у нас было крайне мало мощных конкурентноспособных проектов. Сегодня же они есть, но нельзя просто взять и перенести старые картины за счет новых технологических возможностей в сегодняшний день. Нужно переосмысливать изначальные основы драматургии этих историй. Если оставить все то же самое, но перенести это в CGI – тогда ничего не работает».

Завершающим мероприятием образовательной программы стала презентация кинофестивалей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. О текущих делах и ближайших планах рассказали руководители фестивалей. О международном фестивале студенческого кино «ПитерКиТ» рассказала генеральный продюсер Наталья Горинова. О международном фестивале научно-популярного и исследовательского кино «Мир знаний» поведала программный директор Мария Безенкова. Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья «Лендок» представил его генеральный директор Алексей Тельнов. О международном фестивале «Литература и кино» рассказал программный директор смотра Сергей Симаков. Самый крупный питерский смотр, международный фестиваль «Послание к Человеку» представил кинокритик и глава отборочной комиссии международного конкурса Василий Степанов. О смотре духовно-нравственного кино «Под покровом Божией Матери «Тихвинская» рассказали директор Ирина Усенко, председатель жюри Виктор Павлюк и куратор детской секции, клирик Тихвинской ипархии отец Дионисий. Наконец, о фестивалях «Сделано в СПб» и «КиноЛес» рассказал продюсер смотров Александр Бабаян.

Фото: пресс-служба фестиваля

16.08.2024 Автор: Никита Никитин