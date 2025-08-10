На фестивале «Окно в Европу» состоялась презентация программы «Автор»

На фестивале «Окно в Европу» состоялась презентация социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор». Спикерами мероприятия выступили генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова и главный редактор программы Александр Дьяков. Они рассказали о задачах, результатах и дальнейших планах проекта.

В начале мероприятия Алеся Волкова отметила, что Автономная Некоммерческая Организация развития и популяризации кинематографа и социального института авторства «Автор» как механизм киноподдержки планирует развиваться по принципу экосистемы, поэтапно прирастая новыми перспективными проектами.

Первая программа, о которой подробно рассказала Волкова – социальная отраслевая программа выпускников «Путь в кино». Это бесплатная программа образования для выпускников профильных вузов, например, по направлению киноведения, звукорежиссуры, режиссуры кино и телевидения (всего предлагается 10 различных специальностей). Программа дает возможность получения второго высшего или дополнительного профессионального образования. Прием заявок идет до 18 августа.



Второе и основное направление работы проекта – социальная программа поддержки сценаристов. В программу можно подать заявку на создание сценария сериала или фильма. Участие в программе занимает один календарный год. Волкова напомнила, что на этот период участнику выплачивается ежемесячная поддержка в размере 150 тысяч рублей (с учетом НДФЛ). Также участникам предоставляется редакторская, информационная и правовая поддержка. Участники программы смогут посещать различные отраслевые мероприятия, организуемые в ее рамках. Кроме того, программа предполагает оплату дополнительного профессионального образования.

Волкова подчеркнула, что, в отличие от других сценарных конкурсов, права на произведенный в рамках программы сценарий остаются за участником. То есть в дальнейшем при желании он сможет продать свой сценарий заинтересованным продюсерам.

Поданная заявка проходит три уровня экспертизы – рабочую группу (проверка поданных документов на соответствие формальным требованиям), экспертную группу (проверка качества сценарных заявок) и сценарную группу, в которой отраслевые эксперты проверяют заявку на актуальность, художественный уровень, ценностное содержание и зрительский потенциал. Количество подаваемых заявок не ограничено. К примеру, от одного из участников на конкурс было подано 19 заявок.

Рассказывая о работе над сценарием в рамках программы по схеме «один автор – два редактора – один уникальный сценарий», Александр Дьяков призвал потенциальных участников не воспринимать редакторов как антагонистов, которые хотят навредить замыслам авторов. Цель редактора – указывать на ошибки и помогать переписывать, а ни в коем случае не писать сценарий за самого участника. В свою очередь, помощь автору со стороны сразу двух редакторов позволит придать работе над сценарием дополнительный объем, многослойную оптику.

Предполагается, что на протяжении первых шести месяцев программы участник предоставит своим кураторам синопсис, расширенный синопсис и поэпизодный план, а по итогу второй половины года – первый, второй и третий драфт своего сценария.

Итогом годовой работы станет питчинг участником своего сценария перед индустриальным сообществом. Для питчинга участник пройдет мастер-класс с экспертом в области публичных выступлений, тренинг по индустриальному питчингу, получит помощь в техническом сопровождении и визуализации, то есть в создании презентации и тизера для питчинга.

С момента старта программы в 2022 году уже прошло 10 отборов. Всего в программе приняли участие 85 человек, было рассмотрено 7 385 сценарных заявок.

Предполагается, что в перпективе программа «Автор» пополнится проектами «Автор-Театр» и Автор-Литератор». Миссией данной секции станет поддержка и обеспечение условий для роста талантливых театральных драматургов и литераторов, авторов «крупной» прозы. Задача обоих проектов – расширение творческой кадровой базы в сфере драматургического и писательского мастерства, создания устойчивых отраслевых связей для профессиональной коммуникации.

Еще одно важное направление работы АНО «Автор» – создание журнала «Киносценарий». Предполагается, что он станет важной площадкой для индустриального диалога. «Киносценарий» – профессиональное B2B издание, ориентированное на представителей индустриального сообщества. Ожидается, что одноименный медиапортал продолжит обновляться два раза в неделю. В свою очередь, печатное издание будет выпускаться с периодичностью раз в квартал. Оно будет распространяться бесплатно. На данный момент вышел один номер.

Последний проект, о котором было рассказано на презентации – медиапортал «КиноЭкран». Данная программа ориентирована на молодежную аудиторию 12+. Ее цель – раскрыть для молодежи всю палитру современных кинопрофессий. Предполагается, что медиапортал заинтересует тех подростков и молодежь, которые уже увлечены различными кинопрофессиями и кинопроизводством в целом, и поможет им в дальнейшем выборе своего профессионального пути. Сайт проекта будет запущен осенью.

10.08.2025 Автор: Никита Никитин