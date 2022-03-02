Предпродажи уикенда: «Хочу замуж» опережает «День слепого Валентина»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим ХОЧУ ЗАМУЖ, мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MG) и драма ОТ КУТЮР (BN).

Среди новинок по предпродажам лидирует мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, заработавший 142,2 тысяч рублей. Это больше, чем было у другого анимационного релиза Megogo РОК ДОГ 2 (120,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн). В то же время новинка уступила недавно вышедшему проекту ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (248,1 тыс рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и другому аналогу МЫ - МОНСТРЫ (170,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 248,1 МЫ - МОНСТРЫ 170,52 ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 142,2 РОК ДОГ 2 120,8

Российская комедия ХОЧУ ЗАМУЖ должна была выйти в прокат в субботу, 5 марта. Переезд на 3 марта случился незапланированно, поэтому сравнение ее показателей с другими похожими проектами будем не совсем корректно, но все же отметим, что новинка уже успела накопить 112,8 тысяч рублей. Это немного превосходит данные недавнего февральского релиза ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (106,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн). Также комедия с Кристиной Асмус превзошла аналог СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (89,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ГУДБАЙ, АМЕРИКА 169,2 ХОЧУ ЗАМУЖ 112,77 ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА 106,6 СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 89,8

Французская картина ОТ КУТЮР предварительно заработала 36,3 тысяч рублей. Это меньше, чем было у других картин, нацеленных на жителей крупных городов, драм ГНЕЗДО (83,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,4 млн) и МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (44,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ГНЕЗДО 83,9 МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ 44,1 ОТ КУТЮР 36,27

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02.03.2022 Автор: Никита Никитин