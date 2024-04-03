Предпродажи уикенда: «Артур, ты король» обогнал «Собачью жизнь» и «Лесси»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческие фильмы АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD) и ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP), хоррор ДОМОВОЙ (NKI) и триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK).
Лидером стала картина с Марком Уолбергом АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ с результатом 337,9 тысяч рублей. Новинка не дотянулась до семейного проекта СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (504,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 69,8 млн), но оставила позади первую СОБАЧЬЮ ЖИЗНЬ (280,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 41,3 млн) и ПУТЬ ДОМОЙ (250,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 65,4 млн). Впрочем, эти релизы выходили на экраны еще в доковидные времена. В то же время АРТУР превзошел недавнюю семейную ленту ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (170,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
|504,8
|АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
|337,9
|СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
|280,3
|ПУТЬ ДОМОЙ
|250,8
|ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|170,1
Отечественный истерн ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ предварительно освоил 315,9 тысяч рублей. Это меньше показателей детектива Карена Шахназарова ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (681,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,8 млн), но больше данных другого приключенческого проекта БЕНДЕР: НАЧАЛО (204,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
|681,5
|ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ
|315,9
|БЕНДЕР: НАЧАЛО
|204,2
Хоррор ДОМОВОЙ освоил 148,9 тысяч рублей. Новинка уступила ленте СИНДРОМ (187,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн) с Оксаной Акиньшиной, выступила на одном уровне с МЕДЕЕЙ (150,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и обошла ВДОВУ (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СИНДРОМ
|187,2
|МЕДЕЯ
|150,3
|ДОМОВОЙ
|148,9
|ВДОВА
|76,2
Триллер Майкла Китона ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО предварительно заработал 103,5 тысяч рублей. Это меньше показателей вышедшего недавно проекта Лиама Нисона ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (144,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн), но превосходит данные других проектов с участием Нисона – ЗАСТУПНИК (89,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЕШБЭК (82,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК
|144,7
|ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
|103,5
|ЗАСТУПНИК
|89,5
|ФЛЭШБЭК
|82,4
Фото: кадр из фильма АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
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03.04.2024 Автор: Никита Никитин