Предпродажи уикенда: «Артур, ты король» обогнал «Собачью жизнь» и «Лесси»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческие фильмы АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD) и ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP), хоррор ДОМОВОЙ (NKI) и триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK).

Лидером стала картина с Марком Уолбергом АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ с результатом 337,9 тысяч рублей. Новинка не дотянулась до семейного проекта СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (504,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 69,8 млн), но оставила позади первую СОБАЧЬЮ ЖИЗНЬ (280,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 41,3 млн) и ПУТЬ ДОМОЙ (250,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 65,4 млн). Впрочем, эти релизы выходили на экраны еще в доковидные времена. В то же время АРТУР превзошел недавнюю семейную ленту ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (170,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 504,8 АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ 337,9 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 280,3 ПУТЬ ДОМОЙ 250,8 ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 170,1

Отечественный истерн ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ предварительно освоил 315,9 тысяч рублей. Это меньше показателей детектива Карена Шахназарова ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (681,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,8 млн), но больше данных другого приключенческого проекта БЕНДЕР: НАЧАЛО (204,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ 681,5 ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ 315,9 БЕНДЕР: НАЧАЛО 204,2

Хоррор ДОМОВОЙ освоил 148,9 тысяч рублей. Новинка уступила ленте СИНДРОМ (187,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн) с Оксаной Акиньшиной, выступила на одном уровне с МЕДЕЕЙ (150,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и обошла ВДОВУ (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СИНДРОМ 187,2 МЕДЕЯ 150,3 ДОМОВОЙ 148,9 ВДОВА 76,2

Триллер Майкла Китона ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО предварительно заработал 103,5 тысяч рублей. Это меньше показателей вышедшего недавно проекта Лиама Нисона ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (144,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн), но превосходит данные других проектов с участием Нисона – ЗАСТУПНИК (89,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЕШБЭК (82,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК 144,7 ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 103,5 ЗАСТУПНИК 89,5 ФЛЭШБЭК 82,4

Фото: кадр из фильма АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ

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03.04.2024 Автор: Никита Никитин