Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьер

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня из множества новинок мы рассмотрим young adult фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (AK), фэнтези ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (CP) и триллер ГОРОД СТРАХА (CPF).

Предпродажи романтического фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА составили 238,5 тысяч рублей. Тем самым новинка выступила на уровне проекта ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (235 тысяч рублей, стартовые сборы – 56,2 млн) и лучше зарубежного аналога ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (61,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн), но в то же время уступила лентам ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн) и ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЭБИГЕЙЛ 382,4 ПОСТУПЬ ХАОСА 339,9 САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА 238,5 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ 235,0 ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР 61,4

Предварительный результат подросткового фэнтези ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ оказался равен 112,6 тысяч рублей. Новинка оставила позади аналоги ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), но проиграла фильмам ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2 РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,8 ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ 112,6 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ 104,4 ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 87,0

Триллер ГОРОД СТРАХА освоил 43,9 тысяч рублей. Новинка повторила показатели аналогов ГОРОД ТАЙН (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), где также играл Эрик Бана, и СПЯЩИЕ ПСЫ (44,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн) с Расселом Кроу, но проиграла другим детективам ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА (63 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,3 млн) и ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (146,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ 146,4 ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА 63,0 ГОРОД ТАЙН 44,9 СПЯЩИЕ ПСЫ 44,1 ГОРОД СТРАХА 43,9

Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

03.07.2024 Автор: Никита Никитин