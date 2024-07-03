Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьер
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня из множества новинок мы рассмотрим young adult фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (AK), фэнтези ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (CP) и триллер ГОРОД СТРАХА (CPF).
Предпродажи романтического фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА составили 238,5 тысяч рублей. Тем самым новинка выступила на уровне проекта ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (235 тысяч рублей, стартовые сборы – 56,2 млн) и лучше зарубежного аналога ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (61,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн), но в то же время уступила лентам ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн) и ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн).
|
Фильм
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Уровень предпродаж
|ЭБИГЕЙЛ
|382,4
|ПОСТУПЬ ХАОСА
|339,9
|САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
|238,5
|ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
|235,0
|ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР
|61,4
Предварительный результат подросткового фэнтези ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ оказался равен 112,6 тысяч рублей. Новинка оставила позади аналоги ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), но проиграла фильмам ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн)
|
Фильм
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Уровень предпродаж
|ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ
|132,2
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|130,8
|ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ
|112,6
|ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ
|104,4
|ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|87,0
Триллер ГОРОД СТРАХА освоил 43,9 тысяч рублей. Новинка повторила показатели аналогов ГОРОД ТАЙН (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), где также играл Эрик Бана, и СПЯЩИЕ ПСЫ (44,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн) с Расселом Кроу, но проиграла другим детективам ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА (63 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,3 млн) и ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (146,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ
|146,4
|ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА
|63,0
|ГОРОД ТАЙН
|44,9
|СПЯЩИЕ ПСЫ
|44,1
|ГОРОД СТРАХА
|43,9
Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
03.07.2024 Автор: Никита Никитин