Предпродажи уикенда: «Непослушники» расположились между вторым и первым фильмом франшизы
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕПОСЛУШНИКИ (CRP), мультфильмы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) и ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG) и хорроры ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP) и АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (KNLG).
Третья часть популярной комедийной франшизы, получившая название НЕПОСЛУШНИКИ, предварительно освоила 834 тысячи рублей. Новинка уступила комедии РОДНЫЕ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 196 млн) и второй части серии (1,573 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн), но зато обошла оригинальный фильм (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|РОДНЫЕ
|2,608
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,573
|НЕПОСЛУШНИКИ
|0,862
|НЕПОСЛУШНИК
|0,881
Из двух рассмотренных мультфильмов вперед вырвался зарубежный ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН с результатом 748 тысяч рублей. Новинка обошла такие аналоги как ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (266,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн) и недавние ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн). В свою очередь, предпродажи полнометражного продолжения отечественного сериала составили 448 тысяч рублей. Это меньше данных аналогов МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), но больше показателей проекта БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|777,9
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|672,6
|ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|543,5
|СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
|447,7
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|404,0
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|354,8
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
|266,9
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
Из двух рассмотренных хорроров, ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ и АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ, более внушительные предпродажи демонстрирует проект «Экспоненты», собравший 104,4 тысяч рублей. Картина вдвое уступила фильму ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), но в то же время оставила позади ленты ЛУКАВЫЙ (85 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн). Что касается нового АСТРАЛА от компании «Кинологистика», то НОЧЬ В МОГИЛЕ собрала 50,7 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже аналогов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (62,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн) и АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн). В то же время новинка оставила позади картины АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|215,2
|АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ
|107,4
|ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ
|104,4
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|ЛУКАВЫЙ
|85,0
|ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ
|83,1
|АСТРАЛ. СОМНИЯ
|78,8
|АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ
|78,8
|АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
|62,4
|АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД
|54,8
|АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ
|50,7
|АСТРАЛ. ОНЛАЙН
|36,7
|АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ
|30,5
Фото: кадр со съемок фильма НЕПОСЛУШНИКИ
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05.06.2024 Автор: Никита Никитин