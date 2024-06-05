Предпродажи уикенда: «Непослушники» расположились между вторым и первым фильмом франшизы

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕПОСЛУШНИКИ (CRP), мультфильмы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) и ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG) и хорроры ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP) и АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (KNLG).

Третья часть популярной комедийной франшизы, получившая название НЕПОСЛУШНИКИ, предварительно освоила 834 тысячи рублей. Новинка уступила комедии РОДНЫЕ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 196 млн) и второй части серии (1,573 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн), но зато обошла оригинальный фильм (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) РОДНЫЕ 2,608 НЕПОСЛУШНИК 2 1,573 НЕПОСЛУШНИКИ 0,862 НЕПОСЛУШНИК 0,881

Из двух рассмотренных мультфильмов вперед вырвался зарубежный ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН с результатом 748 тысяч рублей. Новинка обошла такие аналоги как ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (266,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн) и недавние ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн). В свою очередь, предпродажи полнометражного продолжения отечественного сериала составили 448 тысяч рублей. Это меньше данных аналогов МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), но больше показателей проекта БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 777,9 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 672,6 ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ 543,5 СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 447,7 БАРБОСКИНЫ TEAM 404,0 ЗВЕРОГОНЩИКИ 354,8 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 266,9 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3

Из двух рассмотренных хорроров, ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ и АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ, более внушительные предпродажи демонстрирует проект «Экспоненты», собравший 104,4 тысяч рублей. Картина вдвое уступила фильму ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), но в то же время оставила позади ленты ЛУКАВЫЙ (85 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн). Что касается нового АСТРАЛА от компании «Кинологистика», то НОЧЬ В МОГИЛЕ собрала 50,7 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже аналогов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (62,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн) и АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн). В то же время новинка оставила позади картины АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 215,2 АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ 107,4 ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ 104,4 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4 ЛУКАВЫЙ 85,0 ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ 83,1 АСТРАЛ. СОМНИЯ 78,8 АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 78,8 АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 62,4 АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД 54,8 АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ 50,7 АСТРАЛ. ОНЛАЙН 36,7 АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ 30,5

Фото: кадр со съемок фильма НЕПОСЛУШНИКИ

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05.06.2024 Автор: Никита Никитин