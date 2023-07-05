Предпродажи уикенда: «Гипнотик» уступает «Переводчику»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастический триллер ГИПНОТИК (CP), мультфильмы ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (EXP) и АГЕНТ ДЖИ-ДЖИ БОНД: МИССИЯ ОКЕАН (PNR) и хорроры ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (MVK) и ПАНТАФА – ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА ДУШ (RUR).

Новая остросюжетная картина Роберта Родригеса предварительно освоила 653,8 тысяч рублей. Это заметно меньше, чем у недавних зарубежных боевиков официального проката ПЕРЕВОДЧИК (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 69,1 млн) и КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн). В то же время триллер с Беном Аффлеком обошел ленты ПОКЕРФЕЙС (317,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) с Расселом Кроу и РЕПРОДУКЦИЯ (136,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,7 млн) с Кеану Ривзом.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПЕРЕВОДЧИК 1,504 КРУШЕНИЕ 0,848 ГИПНОТИК 0,654 ПОКЕРФЕЙС 0,318 РЕПРОДУКЦИЯ 0,137

Среди анимационных премьер недели вперед вырвался проект ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. С результатом 141,7 тысяч рублей новинка уступила недавно вышедшему мультфильму ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн), но в то же время обошла другой релиз компании «Экспонента» ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн). В свою очередь, проект АГЕНТ ДЖИ-ДЖИ БОНД: МИССИЯ ОКЕАН освоил 22,8 тысяч рублей, что немного превосходит показатели мультфильма КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (21,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,3 млн), но в то же время меньше предпродаж аналогов ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн) и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5 ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 141,7 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1 ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ 56,8 ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 36,9 АГЕНТ ДЖИ-ДЖИ БОНД: МИССИЯ ОКЕАН 22,8 КУРИНЫЙ ЗАБЕГ 21,3

В дерби хорроров уикенда чуть увереннее выступил проект «Русского репортажа» ПАНТАФА – ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА ДУШ, его предпродажи составили 27,9 тысяч рублей. Новинка проиграла недавнему фильму ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ (51,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), но обошла ДЕТЕЙ ТЬМЫ (23,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн). В свою очередь, хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА предварительно заработал 19,4 тысяч рублей, что расположило ленту между аналогами ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (20,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (15,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ 51,5 ПАНТАФА – ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА ДУШ 27,9 ДЕТИ ТЬМЫ 23,7 ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 20,6 ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА 19,4 ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ 15,1

Фото: кадр из фильма ГИПНОТИК

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05.07.2023 Автор: Никита Никитин