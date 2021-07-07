Предпродажи уикенда: «Черная вдова» уступает боевику «Мортал Комбат»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим долгожданный экшн-комикс ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) и хоррор БУГИМЕН (EXP).
ЧЕРНАЯ ВДОВА заработала на предпродажах 16,4 млн. Это больше показателей ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА (12,98 млн рублей, стартовые сборы – 435 млн), но заметно уступает значениям боевика МОРТАЛ КОМБАТ (23,4 млн рублей, стартовые сборы – 475,4 млн), установившего стартовый рекорд постковидного периода. Если сравнивать предпродажи блокбастеров по первому прокатному дню, то новинка располагается не третьем месте, также опередив ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА (7,966 млн), но проиграв боевику ФОРСАЖ 9 (12 млн) и фэнтези МОРТАЛ КОМБАТ (14,1 млн рублей). Характерно, что доля сеансов у ВДОВЫ больше, чем у остальных референсов.
|
Фильм
|
Предпродажи за уикенд
(млн рублей)
|
Предпродажи на
первый день
(млн рублей)
|МОРТАЛ КОМБАТ
|23,418
|14,126
|ФОРСАЖ 9
|-
|12,007
|ЧЕРНАЯ ВДОВА
|16,398
|11,867
|ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
|12,98
|7,966
Скромно стартовал фильм ужасов БУГИМЕН. Новинка взяла на предпродажах 48,5 тысяч рублей, что меньше показателей аналогов — УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (67,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,35 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (53 тысячи рублей, стартовые сборы – 10 млн).
|
Фильм
|
Предпродажи за уикенд
(тыс. рублей)
|УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
|67,446
|ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ
|53,076
|БУГИМЕН
|48,526
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