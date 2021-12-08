Предпродажи уикенда: «Большой красный пес Клиффорд» отстает от «Кролика Питера 2»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мюзикл от Стивена Спилберга ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (WDS), cемейный релиз БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (CPP), российскую комедию ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (MG), и биографическую драму СПЕНСЕР (BN).

Игровой семейный фильм с элементами анимации БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД пока освоил на предпродажах 677,8 тысяч рублей. Это превосходит результаты аналогичного проекта ПИТ И ЕГО ДРАКОН (543,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 94,9 млн) и данные первых ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА (502,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 154,1 млн). В то же время новинка уступает показателям недавнего КРОЛИКА ПИТЕРА 2 (843,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 95,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КРОЛИК ПИТЕР 897,9 КРОЛИК ПИТЕР 2 843,7 БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД 677,8 ПИТ И ЕГО ДРАКОН 543,5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 502,4

Приятно удивляет биографический проект СПЕНСЕР. Видимо, популярность принцессы Дианы и сыгравшей ее Кристин Стюарт должным образом мобилизовали целевую аудиторию. Фильм Пабло Лоррайна уже успел взять 527 тысяч рублей, что больше данных недавних аналогов КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (298,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ЭЙФЕЛЬ (107,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн), а также опережает предпродажи предыдущего похожего проекта режиссера ДЖЕКИ (221,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СПЕНСЕР 527,0 КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА 298,8 ДЖЕКИ 221,3 ЭЙФЕЛЬ 107,1

Предпродажи ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ - 214,8 тысяч рублей. Это меньше, чем было в свое время у мюзиклов MAMMA MIA! 2 (711,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 53,5 млн) и ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ (336,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 45,6 млн). Но стоит отметить, что данные ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ появились в системе ЕАИС только сегодня, так что, возможно, фильм Стивена Спилберга еще доберет свое.

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) MAMMA MIA! 2 711,9 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ 336,26 ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ 214,8

Комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД заработала на предпродажах 42,5 тысяч рублей, что меньше, чем было у аналогов СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (89,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (63,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 89,8 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 63,2 ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 42,5

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08.12.2021 Автор: Никита Никитин