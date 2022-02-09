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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Анчартед» обгоняет «Смерть на Ниле»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческий экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS) и романтическую комедию ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (UPI).

14 февраля выпал в этом году на понедельник, что определенным образом исказит динамику посещаемости по ходу всего уикенда. Сильнее всего это отразится на наиболее соответствующей празднику День всех влюбленных премьере, ромкоме ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ. Романтически настроенная молодая аудитория наверняка отложит просмотр фильма с Дженнифер Лопес именно до понедельника.

Наиболее высокие предпродажи на данный демонстрирует приключенческий боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ - 9,56 млн рублей. Новинка ощутимо превосходит показатели такихпредставителей жанра, как КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (3,43 млн рублей, стартовые сборы – 202,6 млн), ЛАРА КРОФТ (1,394 млн рублей, стартовые сборы – 227,9 млн) и ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА (847 тысяч рублей, стартовые сборы – 198,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ 9,559
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 3,432
TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ 1,394
ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 0,847

Есть чем похвастаться и СМЕРТИ НА НИЛЕ. Новая глава приключений знаменитого сыщика Эркюля Пуаро предварительно заработала почти 6 млн рублей. Это превосходит данные фильма УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (2,054 млн рублей, стартовые сборы – 336,2 млн). В то же время новинка уступила по предпродажам недавно вышедшей драме Ридли Скотта ДОМ GUCCI (11,47 млн рублей, стартовые сборы – 188,8 млн), которая также привлекала зрителей ретро-историей с криминальной интригой, рассказанной на фоне гламурных декораций.

ильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ДОМ GUCCI 11,47
СМЕРТЬ НА НИЛЕ 5,953
УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 2,054

Ромком ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ предварительно накопил 559,9 тысяч рублей. Это больше, чем было на аналогичной стадии у вышедших зимой комедий РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ  (475,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 76,8 млн), ПОЧЕМУ ОН? (228,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 108,7 млн) и В АКТИВНОМ ПОИСКЕ (474,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 75,7 млн). Стоит отметить, что проект с Дакотой Джонсон также выходил в уикенд Дня святого Валентина, но в его случае 14 февраля пришлось на воскресенье.

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 559,9
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ 475,7
В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 474,2
ПОЧЕМУ ОН? 228,6

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09.02.2022 Автор: Никита Никитин

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