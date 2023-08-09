Предпродажи уикенда: «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» лидирует в рамках превью

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK) и корейский триллер ИМПОСТЕР (AOF).

Отдельно отметим, что с завтрашнего дня официально стартует превью-прокат долгожданного мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). По данным ЕАИС по состоянию на 18:00 предварительные сборы релиза составили 19,6 млн рублей. В данную сумму входят как продажи билетов на два предстоящих уикенда, так и бокс-офис уже состоявшихся предпоказов, прошедших на выходных. Другими словами, проект компании «Экспонента» фактически находится в состоянии растянутого полноценного старта. Это лишает возможности даже приблизительно провести корректное сравнение с предпродажами аналогов, а также предположить, какую конкретную сумму проект освоит за ближайший уикенд. Однако для наглядности все же приведем показатели референсов, чтобы показать, как сильно ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ превосходит предшественников в рамках номинального превью.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 19,6 КОТЫ ЭРМИТАЖА 3,2 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС 2,0 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,4 MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 0,542 ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК 0,398

Новый хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! освоил 369,6 тысячи рублей. Это больше, чем было у проектов КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (222,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,5 млн) и СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! 369,6 КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА 274,6 ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ 222,7 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5 СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2

Новый корейский триллер ИМПОСТЕР заработал на предпродажах 68,1 тысяч рублей. Новинка уступила недавнему проекту КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), а также проиграла ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но превзошла другой аналог НЕ СЛЫШУ ЗЛА (53,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ 132,4 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8 ИМПОСТЕР 68,1 НЕ СЛЫШУ ЗЛА 53,6

Фото: кадр из мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

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09.08.2023 Автор: БК