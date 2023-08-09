top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Предпродажи уикенда: «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» лидирует в рамках превью

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» лидирует в рамках превью

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK) и корейский триллер ИМПОСТЕР (AOF).

Отдельно отметим, что с завтрашнего дня официально стартует превью-прокат долгожданного мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). По данным ЕАИС по состоянию на 18:00 предварительные сборы релиза составили 19,6 млн рублей. В данную сумму входят как продажи билетов на два предстоящих уикенда, так и бокс-офис уже состоявшихся предпоказов, прошедших на выходных. Другими словами, проект компании «Экспонента» фактически находится в состоянии растянутого полноценного старта. Это лишает возможности даже приблизительно провести корректное сравнение с предпродажами аналогов, а также предположить, какую конкретную сумму проект освоит за ближайший уикенд. Однако для наглядности все же приведем показатели референсов, чтобы показать, как сильно ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ превосходит предшественников в рамках номинального превью.  

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 19,6
КОТЫ ЭРМИТАЖА 3,2
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС 2,0
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,4
MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 0,542
ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК 0,398

Новый хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! освоил 369,6 тысячи рублей. Это больше, чем было у проектов КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (222,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,5 млн) и СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! 369,6
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА 274,6
ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ 222,7
13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5
СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2

Новый корейский триллер ИМПОСТЕР заработал на предпродажах 68,1 тысяч рублей. Новинка уступила недавнему проекту КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), а также проиграла ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но превзошла другой аналог НЕ СЛЫШУ ЗЛА (53,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ 132,4
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8
ИМПОСТЕР 68,1
НЕ СЛЫШУ ЗЛА 53,6

Фото: кадр из мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

09.08.2023 Автор: БК

Самое читаемое

Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 1
Подробнее
Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 2
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2023 года
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-кот»
Подробнее
Открылся XXXI Фестиваль российского кино «Выборг 2023»
Подробнее
Продюсер «Нины» прокомментировала отстранение режиссера
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную Шапочку»
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра «Иви» в августе
Подробнее
Касса четверга: в лидеры бокс-офиса рвется сказка «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Креативный директор «Иви Originals» Илья Бурец покидает свой пост
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа
Подробнее
Сценаристы и студии не смогли договориться
Подробнее
Okko оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: фэнтези «Баба Яга спасает мир» возглавило прокат
Подробнее
Продолжение «Барби» пока не запланировано
Подробнее
Церемония вручения премии «Ника» не состоится в 2023 году
Подробнее
Компания Lionsgate покупает eOne у Hasbro за $500 млн
Подробнее
Режиссера фильма «Нина» отстранили от финального монтажа картины
Подробнее
Касса России: сказка «Баба Яга спасает мир» уверенно возглавила прокат
Подробнее