Предпродажи уикенда: «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» лидирует в рамках превью
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK) и корейский триллер ИМПОСТЕР (AOF).
Отдельно отметим, что с завтрашнего дня официально стартует превью-прокат долгожданного мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). По данным ЕАИС по состоянию на 18:00 предварительные сборы релиза составили 19,6 млн рублей. В данную сумму входят как продажи билетов на два предстоящих уикенда, так и бокс-офис уже состоявшихся предпоказов, прошедших на выходных. Другими словами, проект компании «Экспонента» фактически находится в состоянии растянутого полноценного старта. Это лишает возможности даже приблизительно провести корректное сравнение с предпродажами аналогов, а также предположить, какую конкретную сумму проект освоит за ближайший уикенд. Однако для наглядности все же приведем показатели референсов, чтобы показать, как сильно ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ превосходит предшественников в рамках номинального превью.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|19,6
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|3,2
|ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС
|2,0
|ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО
|1,4
|MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|0,542
|ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК
|0,398
Новый хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! освоил 369,6 тысячи рублей. Это больше, чем было у проектов КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (222,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,5 млн) и СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!
|369,6
|КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА
|274,6
|ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ
|222,7
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|197,5
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
Новый корейский триллер ИМПОСТЕР заработал на предпродажах 68,1 тысяч рублей. Новинка уступила недавнему проекту КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (132,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), а также проиграла ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но превзошла другой аналог НЕ СЛЫШУ ЗЛА (53,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ
|132,4
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|92,8
|ИМПОСТЕР
|68,1
|НЕ СЛЫШУ ЗЛА
|53,6
Фото: кадр из мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
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09.08.2023 Автор: БК