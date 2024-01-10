Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (CP), спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (AK), экшн-триллер ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP), семейную комедию СПАСТИ САНТУ (WP) и хоррор ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (KNLG).

Очередная часть анимационного проекта ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА отметилась предпродажами в размере 184 тысячи рублей. Новинка оставила позади предшественников ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД (175,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн) и ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! (84,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн), но уступила вышедшим ровно год назад ЗИМНИМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (224,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 224,2 ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА 184,0 ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД 175,9 ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! 84,3

Ретро-драма СТАЛЬНАЯ ХВАТКА собрала 178,2 тысяч рублей. Новинка уступила другой ленте по реальным событиям ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (245,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,9 млн), но обошла похожие ленты УДАЧА ЛОГАНА (93,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,9 млн) и ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (80,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), которые, впрочем, выходили уже довольно давно.

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА 245,5 СТАЛЬНАЯ ХВАТКА 178,2 УДАЧА ЛОГАНА 93,9 ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ 80,6

ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК предварительно заработал 132,4 тысячи рублей. Это меньше показателей вышедших летом ЗАЛОЖНИКОВ (302,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,2 млн), но превосходит данные других проектов с участием Лиама Нисона – ЧЕСТНЫЙ ВОР (93,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), ЗАСТУПНИК (89,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЕШБЭК (82,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗАЛОЖНИКИ 302,8 ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК 132,4 ЧЕСТНЫЙ ВОР 93,6 ЗАСТУПНИК 89,5 ФЛЕШБЭК 82,4

Предпродажи испанского семейного проекта СПАСТИ САНТУ составили 51 тысячу рублей. Новинка обошла немецкую картину ЧУДО-ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ (27,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,2 млн), но уступила другим проектам из Германии ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ 104,4 ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 87,0 СПАСТИ САНТУ 51,0 ЧУДО-ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ 27,9

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ заработал накануне старта 38,5 тысяч рублей. С одной стороны, новинка уступила другим релизам компании «Кинологистика», АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн). В то же время фильм ужасов оставил позади проекты дистрибьютора АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (24,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн), а также самый свежий релиз РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА (30,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4 АСТРАЛ. СОМНИЯ 78,8 ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ 38,5 АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ 30,5 РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА 30,3 ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 24,4

Фото: кадр из фильма ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА

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10.01.2024 Автор: Никита Никитин