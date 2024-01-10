Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (CP), спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (AK), экшн-триллер ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP), семейную комедию СПАСТИ САНТУ (WP) и хоррор ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (KNLG).
Очередная часть анимационного проекта ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА отметилась предпродажами в размере 184 тысячи рублей. Новинка оставила позади предшественников ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД (175,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн) и ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! (84,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн), но уступила вышедшим ровно год назад ЗИМНИМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (224,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|224,2
|ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА
|184,0
|ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД
|175,9
|ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА!
|84,3
Ретро-драма СТАЛЬНАЯ ХВАТКА собрала 178,2 тысяч рублей. Новинка уступила другой ленте по реальным событиям ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (245,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,9 млн), но обошла похожие ленты УДАЧА ЛОГАНА (93,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,9 млн) и ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (80,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), которые, впрочем, выходили уже довольно давно.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА
|245,5
|СТАЛЬНАЯ ХВАТКА
|178,2
|УДАЧА ЛОГАНА
|93,9
|ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ
|80,6
ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК предварительно заработал 132,4 тысячи рублей. Это меньше показателей вышедших летом ЗАЛОЖНИКОВ (302,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,2 млн), но превосходит данные других проектов с участием Лиама Нисона – ЧЕСТНЫЙ ВОР (93,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), ЗАСТУПНИК (89,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЕШБЭК (82,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗАЛОЖНИКИ
|302,8
|ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК
|132,4
|ЧЕСТНЫЙ ВОР
|93,6
|ЗАСТУПНИК
|89,5
|ФЛЕШБЭК
|82,4
Предпродажи испанского семейного проекта СПАСТИ САНТУ составили 51 тысячу рублей. Новинка обошла немецкую картину ЧУДО-ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ (27,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,2 млн), но уступила другим проектам из Германии ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ
|104,4
|ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|87,0
|СПАСТИ САНТУ
|51,0
|ЧУДО-ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ
|27,9
Хоррор ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ заработал накануне старта 38,5 тысяч рублей. С одной стороны, новинка уступила другим релизам компании «Кинологистика», АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн). В то же время фильм ужасов оставил позади проекты дистрибьютора АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (24,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн), а также самый свежий релиз РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА (30,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|АСТРАЛ. СОМНИЯ
|78,8
|ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ
|38,5
|АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ
|30,5
|РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА
|30,3
|ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2
|24,4
Фото: кадр из фильма ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА
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10.01.2024 Автор: Никита Никитин