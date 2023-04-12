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Аналитика


Предпродажи уикенда: россыпь новинок в ожидании «Вызова»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Из всего множества новинок недели сегодня мы рассмотрим драмы ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ (AOF) и ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ (ART), хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP),  мультфильм ЗВЕРОЛЭНД (TNL) и триллер НЕ СЛЫШУ ЗЛА (PNR).

Подготовленая публика крупных городов в этот уикенд будет выбирать из двух фильмов, которые были представлены в разных программах прошлогоднего Каннского кинофестиваля, драмы ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ (предпродажи – 230,5 тысяч) и новой работы Клэр Дэни ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ, предварительно освоившей 80,7 тысяч рублей. Картина режиссера Дэви Шу не смогла дотянуться до арт-драм РЕШЕНИЕ УЙТИ (297 тысяч, стартовые сборы – 6,1 млн) и МИНАРИ (269 тысяч, стартовые сборы – 4,2 млн). В свою очередь, лента Клэр Дэни уступила драмеди Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ (102,7 тысяч, стартовые сборы – 3,2 млн), но смогла обойти другой фильм с Маргарет Куэлли МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (44,1 тысяч, стартовые сборы – 1,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
РЕШЕНИЕ УЙТИ 297,0
МИНАРИ 269,0
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ 230,5
Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ 102,7
ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ 80,7
МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ 44,1

211,4 тысяч на предпродажах заработал мультфильм ЗВЕРОЛЭНД. Новинка почти вдвое превзошла аналог ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч, стартовые сборы – 14,3 млн), но проиграла мультфильму ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч, стартовые сборы – 37,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1
ЗВЕРОЛЭНД 211,4
ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1

Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ освоил 80,9 тысяч рублей. Новинка среди прочих смогла обойти фильмы ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч, стартовые сборы – 15,2 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,7 тысяч, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ 80,9
КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 75,3
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 23,7

Корейский триллер НЕ СЛЫШУ ЗЛА взял на предпродажах 58,1 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла другие остросюжетные проекты ПОМНИТЬ (53,7 тысяч, стартовые сборы – 2,3 млн) и уже упомянутые ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,7 тысяч, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8
НЕ СЛЫШУ ЗЛА 58,1
ПОМНИТЬ 53,7
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 23,7

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12.04.2023 Автор: Никита Никитин

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