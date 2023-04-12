Предпродажи уикенда: россыпь новинок в ожидании «Вызова»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Из всего множества новинок недели сегодня мы рассмотрим драмы ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ (AOF) и ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ (ART), хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (EXP), мультфильм ЗВЕРОЛЭНД (TNL) и триллер НЕ СЛЫШУ ЗЛА (PNR).
Подготовленая публика крупных городов в этот уикенд будет выбирать из двух фильмов, которые были представлены в разных программах прошлогоднего Каннского кинофестиваля, драмы ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ (предпродажи – 230,5 тысяч) и новой работы Клэр Дэни ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ, предварительно освоившей 80,7 тысяч рублей. Картина режиссера Дэви Шу не смогла дотянуться до арт-драм РЕШЕНИЕ УЙТИ (297 тысяч, стартовые сборы – 6,1 млн) и МИНАРИ (269 тысяч, стартовые сборы – 4,2 млн). В свою очередь, лента Клэр Дэни уступила драмеди Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ (102,7 тысяч, стартовые сборы – 3,2 млн), но смогла обойти другой фильм с Маргарет Куэлли МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (44,1 тысяч, стартовые сборы – 1,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РЕШЕНИЕ УЙТИ
|297,0
|МИНАРИ
|269,0
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ
|230,5
|Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ
|102,7
|ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ
|80,7
|МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ
|44,1
211,4 тысяч на предпродажах заработал мультфильм ЗВЕРОЛЭНД. Новинка почти вдвое превзошла аналог ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч, стартовые сборы – 14,3 млн), но проиграла мультфильму ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч, стартовые сборы – 37,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|368,1
|ЗВЕРОЛЭНД
|211,4
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|107,1
Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ освоил 80,9 тысяч рублей. Новинка среди прочих смогла обойти фильмы ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч, стартовые сборы – 15,2 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,7 тысяч, стартовые сборы – 5,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ
|80,9
|КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
|75,3
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ
|23,7
Корейский триллер НЕ СЛЫШУ ЗЛА взял на предпродажах 58,1 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла другие остросюжетные проекты ПОМНИТЬ (53,7 тысяч, стартовые сборы – 2,3 млн) и уже упомянутые ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,7 тысяч, стартовые сборы – 5,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|92,8
|НЕ СЛЫШУ ЗЛА
|58,1
|ПОМНИТЬ
|53,7
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ
|23,7
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12.04.2023 Автор: Никита Никитин