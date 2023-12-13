Предпродажи уикенда: «Манюня: Новогодние приключения» обходит «Чука и Гека»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный фильм МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG), комедии НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI) и ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. БЕНЕФИС (CRP), хулиганский хоррор ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK) и комедийный экшн МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG).
Новогодняя часть приключений МАНЮНИ смогла предварительно собрать 2,1 млн рублей. Это меньше показателей только что вышедших ЕЛОК 10 (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 111,9 млн), но опережает данные лент ЧУК И ГЕК. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (1,699 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЕЛКИ 10
|2,555
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|2,123
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,699
|ЕЛКИ 9
|1,598
Из двух отечественных комедий более высокие предпродажи демонстрирует НОВОГОДНИЙ ШЕФ - 398,1 тысяч рублей. Новинка смогла обойти аналоги ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (279,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн). В свою очередь, третья часть ЧЕСТНОГО РАЗВОДА предварительно освоила 38,3 тысяч рублей, чем немного не дотянула до уровня оригинала (41,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн) и заметно уступила второй части (152,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн), а также недавнему комедийному сиквелу ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (88,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НОВОГОДНИЙ ШЕФ
|398,1
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|279,1
|ТАЙНЫЙ САНТА
|278,9
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2
|152,6
|ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ
|88,8
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД
|41,5
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. БЕНЕФИС
|38,3
Предпродажи комедийного боевика МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР составили 91 тысячу рублей. Новинка проиграла проектам АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (195,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн) и МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), но превзошла экшн АГЕНТ ЕВА (41,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
|195,6
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР
|91,0
|АГЕНТ ЕВА
|41,7
Предпродажи комедийного хоррора ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ составили 52 тысяч рублей. Хулиганский релиз пропустил вперед похожий проект ДИЧЬ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн), но обошел картины ОБОРОТНИ ВНУТРИ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ (25,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДИЧЬ
|132,2
|ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|52,0
|ОБОРОТНИ ВНУТРИ
|31,5
|СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ
|25,5
Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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13.12.2023 Автор: Никита Никитин