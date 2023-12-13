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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Манюня: Новогодние приключения» обходит «Чука и Гека»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный фильм МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG), комедии НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI) и  ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. БЕНЕФИС (CRP), хулиганский хоррор ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK) и комедийный экшн МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG).

Новогодняя часть приключений МАНЮНИ смогла предварительно собрать 2,1 млн рублей. Это меньше показателей только что вышедших ЕЛОК 10 (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 111,9 млн), но опережает данные лент ЧУК И ГЕК. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (1,699 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЕЛКИ 10 2,555
МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 2,123
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,699
ЕЛКИ 9 1,598

Из двух отечественных комедий более высокие предпродажи демонстрирует НОВОГОДНИЙ ШЕФ - 398,1 тысяч рублей. Новинка смогла обойти аналоги ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (279,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн). В свою очередь, третья часть ЧЕСТНОГО РАЗВОДА предварительно освоила 38,3 тысяч рублей, чем немного не дотянула до уровня оригинала (41,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн) и заметно уступила второй части (152,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн), а также недавнему комедийному сиквелу ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (88,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,8 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НОВОГОДНИЙ ШЕФ 398,1
ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 279,1
ТАЙНЫЙ САНТА 278,9
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 152,6
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ 88,8
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 41,5
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. БЕНЕФИС 38,3

Предпродажи комедийного боевика МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР составили 91 тысячу рублей. Новинка проиграла проектам АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (195,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн) и МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), но превзошла экшн АГЕНТ ЕВА (41,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 195,6
МАМА МАФИЯ 113,6
МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР 91,0
АГЕНТ ЕВА 41,7

Предпродажи комедийного хоррора ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ составили 52 тысяч рублей. Хулиганский релиз пропустил вперед похожий проект ДИЧЬ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн), но обошел картины ОБОРОТНИ ВНУТРИ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ (25,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДИЧЬ 132,2
ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 52,0
ОБОРОТНИ ВНУТРИ 31,5
СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ 25,5

Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

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13.12.2023 Автор: Никита Никитин

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