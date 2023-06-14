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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Король неба» поднялся выше фильма «Сквозь время»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим  фантастику СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG), семейное фэнтези ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (PRD) и  экшн КОРОЛЬ НЕБА (SBF).

Лидером по предпродажам стала китайская военная картина КОРОЛЬ НЕБА, заработавшая 324,9 тысяч рублей. Отметим, что в прошедшие субботу и воскресенье прошли специальные предпродажи картины, однако мы учитываем предпродажи именно на предстоящий уикенд с четверга по воскресенье. Новинка уступила недавней картине РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ с Джеки Чаном (397,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но обошла жанровые южнокорейские проекты КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн). Также позади остался другой авиационный экшн ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (22 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ 397,4
КОРОЛЬ НЕБА 324,9
КОРАБЛЬ В ПУСАН 158,7
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУЦИЯ 92,8
ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ 22,0

Российская фантастическая картина производства компании KD Studios СКВОЗЬ ВРЕМЯ заработала 291,8 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч, стартовые сборы – 49,5 млн), выпущенному в 2019 году, но превзошла ленты ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,4 млн) и ХРОНОС (33,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЭБИГЕЙЛ 382,4
СКВОЗЬ ВРЕМЯ 291,8
ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ 113,4
ХРОНОС 33,8

Семейное фэнтези ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ освоило 152,1 тысячу рублей. Картина уступила ПРИНЦУ ПУСТЫНИ (185 тысяч, стартовые сборы – 11,1 млн), но обошла картины РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРИНЦ ПУСТЫНИ 185,0
ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 152,1
РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,7
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,6

Фото: кадр из мультфильма СКВОЗЬ ВРЕМЯ

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14.06.2023 Автор: Никита Никитин

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