Предпродажи уикенда: «Король неба» поднялся выше фильма «Сквозь время»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастику СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG), семейное фэнтези ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (PRD) и экшн КОРОЛЬ НЕБА (SBF).
Лидером по предпродажам стала китайская военная картина КОРОЛЬ НЕБА, заработавшая 324,9 тысяч рублей. Отметим, что в прошедшие субботу и воскресенье прошли специальные предпродажи картины, однако мы учитываем предпродажи именно на предстоящий уикенд с четверга по воскресенье. Новинка уступила недавней картине РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ с Джеки Чаном (397,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но обошла жанровые южнокорейские проекты КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн). Также позади остался другой авиационный экшн ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (22 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ
|397,4
|КОРОЛЬ НЕБА
|324,9
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|158,7
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУЦИЯ
|92,8
|ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ
|22,0
Российская фантастическая картина производства компании KD Studios СКВОЗЬ ВРЕМЯ заработала 291,8 тысяч рублей. Новинка уступила аналогу ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч, стартовые сборы – 49,5 млн), выпущенному в 2019 году, но превзошла ленты ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,4 млн) и ХРОНОС (33,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЭБИГЕЙЛ
|382,4
|СКВОЗЬ ВРЕМЯ
|291,8
|ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ
|113,4
|ХРОНОС
|33,8
Семейное фэнтези ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ освоило 152,1 тысячу рублей. Картина уступила ПРИНЦУ ПУСТЫНИ (185 тысяч, стартовые сборы – 11,1 млн), но обошла картины РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРИНЦ ПУСТЫНИ
|185,0
|ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ
|152,1
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|130,7
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,6
Фото: кадр из мультфильма СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
14.06.2023 Автор: Никита Никитин