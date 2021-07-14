Предпродажи уикенда: «Космический джем» уступает «Тому и Джерри»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI), комедийный экшн ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG), триллер ГОРОД ТАЙН (EXP) и приключенческо-авантюрную ленту БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP).

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ собрал на предпродажах 817 тысяч рублей. Это близко к показателям недавнего аналога — КРОЛИК ПИТЕР 2 (898 тысяч рублей, стартовые сборы – 95,4 млн), но заметно слабее ТОМА И ДЖЕРРИ (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 255 млн).

Фильм Предпродажи за уикенд (млн рублей) ТОМ И ДЖЕРРИ 2,55 КРОЛИК ПИТЕР 2 0,898 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 0,817

Продолжение приключений героя Сергея Безрукова БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ вызвало почти вдвое меньший интерес зрителей на предпродажах, чем первая часть. Если первый фильм после 212,7 тысяч перед стартом проката заработал за премьерный уикенд 23,3 млн, то ЗОЛОТО ИМПЕРИИ накопило на предпродажах только 115 тысяч рублей.

Фильм Предпродажи за уикенд (тыс. рублей) БЕНДЕР: НАЧАЛО 212,7 БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ 115,0

Скромно проявил себя остросюжетный проект ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ. Новинка предварительно взяла 50 тысяч рублей, что немного больше показателей другого боевика от «Вольги» — ДЕНЬ КУРКА (47,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн). В то же время это почти вдвое слабее результатов триллера с Лиамом Нисоном ЗАСТУПНИК (98,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн).

Фильм Предпродажи за уикенд (тыс. рублей) ЗАСТУПНИК 95,8 ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ 50,0 ДЕНЬ КУРКА 47,8

Еще слабее выступает триллер с Эриком Баной ГОРОД ТАЙН. Картина пока получила 48,7 тысяч, что меньше цифр фильма ПТИЦА В КЛЕТКЕ: ЗАРАЖЕНИЕ (50,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн).

Фильм Предпродажи за уикенд (тыс. рублей) ПТИЦА В КЛЕТКЕ: ЗАРАЖЕНИЕ 50,6 ГОРОД ТАЙН 48,7

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

14.07.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов