Предпродажи уикенда: «Ози: Голос джунглей» приблизился к «Вокруг света за 80 дней»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG), комедию ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG) и триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (CP).
Предварительный результат анимации ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ оказался равен 223,6 тысячам рублей. Новинка пропустила вперед аналоги ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн), АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн) и ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (232,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), но смогла обогнать ВЕЛИЧАЙШЕГО ДЕТЕКТИВА-ПАУКА (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|354,8
|АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
|279,0
|ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
|232,9
|ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ
|223,6
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК
|180,5
Триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ предварительно собрал 141 тысячу рублей. В сравнении с другими южнокорейскими фильмами, картина идет чуть хуже первого КОРАБЛЯ В ПУСАН (158,7 тысяч, стартовые сборы – 13,1 млн). В то же время, она смогла обойти предшествующую часть франшизы РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (134,2 тысяч, стартовые сборы – 10,1 млн), ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОЕЗД В ПУСАН
|158,7
|КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ
|141,0
|КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ
|132,4
|ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ
|116,8
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|92,8
Новая комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ предварительно заработала 132,5 тысяч рублей. Новинка выступила на уровне КУЛЬТУРНОЙ КОМЕДИИ (137,6 тысяч, стартовые сборы – 16,6 млн) и обошла ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (65,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн), но уступила фильмам ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн), КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (498,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,5 млн), МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (302,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,1 млн), ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|873,9
|НЕПОСЛУШНИКИ
|839,7
|КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ
|498,6
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
|302,8
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|281,7
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|234,7
|КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ
|137,6
|ВЫБЕРИ МЕНЯ
|132,5
|
ЛАВСТОРИ
|100,7
|7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ
|65,3
Фото: кадр из фильма ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ
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14.08.2024 Автор: Никита Никитин