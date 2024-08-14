Предпродажи уикенда: «Ози: Голос джунглей» приблизился к «Вокруг света за 80 дней»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG), комедию ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG) и триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (CP).

Предварительный результат анимации ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ оказался равен 223,6 тысячам рублей. Новинка пропустила вперед аналоги ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн), АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн) и ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (232,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), но смогла обогнать ВЕЛИЧАЙШЕГО ДЕТЕКТИВА-ПАУКА (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЗВЕРОГОНЩИКИ 354,8 АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 279,0 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 232,9 ОЗИ : ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ 223,6 ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5

Триллер КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ предварительно собрал 141 тысячу рублей. В сравнении с другими южнокорейскими фильмами, картина идет чуть хуже первого КОРАБЛЯ В ПУСАН (158,7 тысяч, стартовые сборы – 13,1 млн). В то же время, она смогла обойти предшествующую часть франшизы РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (134,2 тысяч, стартовые сборы – 10,1 млн), ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПОЕЗД В ПУСАН 158,7 КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ 141,0 КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ 132,4 ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ 116,8 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8

Новая комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ предварительно заработала 132,5 тысяч рублей. Новинка выступила на уровне КУЛЬТУРНОЙ КОМЕДИИ (137,6 тысяч, стартовые сборы – 16,6 млн) и обошла ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (65,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн), но уступила фильмам ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн), КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (498,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 33,5 млн), МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (302,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,1 млн), ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ТУР С ИВАНУШКАМИ 873,9 НЕПОСЛУШНИКИ 839,7 КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ 498,6 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 302,8 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 281,7 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,7 КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ 137,6 ВЫБЕРИ МЕНЯ 132,5 ЛАВСТОРИ 100,7 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ 65,3

Фото: кадр из фильма ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ

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14.08.2024 Автор: Никита Никитин