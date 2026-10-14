Предпродажи уикенда: «Руки Вверх! 2» уступает первой части
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK), драму ЛЮБОВЬ МОЯ (AOF) и фильм ужасов ВКУСКИЛЛ (INK).
По предпродажам лидирует фильм РУКИ ВВЕРХ! 2, однако его показатели в размере 4,2 млн рублей заметно уступают данным прямого предшественника (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн). Также новинка проиграла прошлогоднему осеннему релизу МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн), но обошла картины НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн) и ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (764,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 32,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|РУКИ ВВЕРХ!
|9,600
|МАЖОР В ДУБАЕ
|5,357
|РУКИ ВВЕРХ! 2
|4,226
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|3,651
|ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ
|0,764
Драма с участием Хавьера Бардема и Виктории Луэнго ЛЮБОВЬ МОЯ с учетом сеансов с субтитрами предварительно заработала 852,5 тысячи рублей. Картина Родриго Сорогойена приблизилась к лентам для взыскательной аудитории СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (1,4 млн рублей, стартовые сборы – 5,7 млн) и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,15 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
|1,355
|ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ
|0,924
|ЛЮБОВЬ МОЯ
|0,853
Хоррор ВКУСКИЛЛ предварительно освоил 103,6 тысячи рублей. Новинка проиграла фильмам ужасов ГАДКАЯ СЕСТРА (397,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,8 млн без учета превью) и КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), но оставила позади картины КУКУШКА (93,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн), ДЕМОНОЛОГ (71,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,2 млн) и ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! (47,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,2 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГАДКАЯ СЕСТРА
|397,8
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|158,7
|ВКУСКИЛЛ
|103,6
|КУКУШКА
|93,1
|ДЕМОНОЛОГ
|71,3
|ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ!
|47,3
Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ! 2
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14.10.2026 Автор: Никита Никитин