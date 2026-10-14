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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Руки Вверх! 2» уступает первой части

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK), драму ЛЮБОВЬ МОЯ (AOF) и фильм ужасов ВКУСКИЛЛ (INK).

По предпродажам лидирует фильм РУКИ ВВЕРХ! 2, однако его показатели в размере 4,2 млн рублей заметно уступают данным прямого предшественника (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн). Также новинка проиграла прошлогоднему осеннему релизу МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн), но обошла картины НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн) и ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (764,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 32,7 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
РУКИ ВВЕРХ! 9,600
МАЖОР В ДУБАЕ 5,357
РУКИ ВВЕРХ! 2 4,226
НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ 3,651
ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 0,764

Драма с участием Хавьера Бардема и Виктории Луэнго ЛЮБОВЬ МОЯ с учетом сеансов с субтитрами предварительно заработала 852,5 тысячи рублей. Картина Родриго Сорогойена приблизилась к лентам для взыскательной аудитории СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (1,4 млн рублей, стартовые сборы – 5,7 млн) и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,15 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 1,355
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 0,924
ЛЮБОВЬ МОЯ 0,853

Хоррор ВКУСКИЛЛ предварительно освоил 103,6 тысячи рублей. Новинка проиграла фильмам ужасов ГАДКАЯ СЕСТРА (397,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,8 млн без учета превью) и КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), но оставила позади картины КУКУШКА (93,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн), ДЕМОНОЛОГ (71,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,2 млн) и ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! (47,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,2 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ГАДКАЯ СЕСТРА 397,8
КОРАБЛЬ В ПУСАН 158,7
ВКУСКИЛЛ 103,6
КУКУШКА 93,1
ДЕМОНОЛОГ 71,3
ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! 47,3

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ! 2

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14.10.2026 Автор: Никита Никитин

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