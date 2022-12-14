Предпродажи уикенда: «Непослушник 2» опережает «Елки 9»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP), мультфильмы МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) и ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА (BN), хоррор ПРОКЛЯТЬЕ: РАЗГАДКА (WP) и триллер ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО (EXP).

Довольно обнадеживающие предпродажи показал сиквел НЕПОСЛУШНИКА. Вторая часть новой комедийной франшизы предварительно освоила 1,609 млн рублей. Новинка пусть ненамного, но смогла обойти только что вышедшие девятые ЕЛКИ (1,595 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн). Также позади остались другой недавний комедийный сиквел ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн), а также оригинальный НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн), которого продолжение превзошло практически в два раза.

ильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕПОСЛУШНИК 2 1 608,8 ЕЛКИ 9 1 595,3 НЕПОСЛУШНИК 880,8 ЛЮБОВНИКИ 778,6

Новый отечественный анимационный проект МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ отметился на старте суммой в 705,6 тысяч рублей. Новинка обошла выпущенные компанией «Вольга» мультфильмы КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (674,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн), а также другие недавние аналоги БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (479,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,7 млн) и ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 36 млн). В свою очередь, армянский мультфильм ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА предварительно освоил 47,1 тысяч рублей. Это в четыре раза меньше предпродаж свежего аналога ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (216,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), но в то же время почти в два раза больше показателей другого армянского мультфильма от тех же создателей ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ (24,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 705,3 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 674,5 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 478,9 БАРБОСКИНЫ TEAM 404,0 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 403,3 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0 ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ 216,5 ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА 47,1 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ 24,6

Триллер ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО отметился на старте результатом в 15,8 тысяч рублей. Это меньше предпродаж жанрово близких проектов ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ (79,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (34,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн), ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (25,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн) и НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

,Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ 79,6 ДЕВУШКА В ТУМАНЕ 34,1 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 25,2 НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ 19,9 ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО 15,8

Японский хоррор ПРОКЛЯТЬЕ: РАЗГАДКА заработал 13,2 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ (61,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн) и ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (20,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ 61,2 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 23,8 ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 20,6 ПРОКЛЯТЬЕ: РАЗГАДКА 13,2

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14.12.2022 Автор: Никита Никитин